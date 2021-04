„The Crowded Room“: Neue Apple-TV+-Serie mit Tom Holland angekündigt

Mit „The Crowded Room“ hat Apple eine weitere Originals-Serie für Apple TV+ angekündigt. In der Hauptrolle ist Tom Holland zu sehen, der bei Apple bereits in Cherry – Das Ende aller Unschuld sein Debüt gegeben hat.

Tom Holland in „Cherry“

Die neue Apple-Serie stellt Geschichten von Menschen in den Mittelpunkt, die mit psychischen Erkrankungen gekämpft und gelernt haben, erfolgreich damit zu leben. Die erste Staffel basiert Apple zufolge auf dem Buch „The Minds of Billy Milligan“ und erzählt über zehn Episoden hinweg in einen Thriller verpackt die Geschichte des ersten Menschen, der aufgrund einer multiplen Persönlichkeitsstörung von einem Verbrechen freigesprochen wurde. Billy Milligan wird in der Verfilmung von Tom Holland verkörpert.

Adepero Oduye ergänzt „Five Days at Memorial“

Gestern haben wir bereits darüber berichtet, dass Apple mit der Serie „The Problem With Jon Stewart“ eine exklusive Serie mit dem vor allem durch seine 2015 eingestellte „Daily Show“ bekannten US-Moderator plant. Ebenfalls neu aus der Gerüchteküche kommt die Meldung, dass Apple die aus Filmen wie „Pariah“ und „12 Years a Slave“ bekannte Schauspielerin Adepero Oduye als Verstärkung für seine von John Ridley produzierte Serie „Five Days at Memorial“ gewinnen konnte.