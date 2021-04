Apples Mac-Handbuch um „Wo ist?“-Informationen erweitert

Im Zusammenhang mit den von Apple angekündigten Erweiterungen für „Wo ist?“ wurde auch der entsprechende Eintrag im Benutzerhandbuch für den Mac überarbeitet. Falls ihr es vergessen habt: Seit macOS Catalina steht Apples „Wo ist?“-App auch auf dem Mac zur Verfügung und ihr müsst nicht mehr wie früher iCloud im Webbrowser bemühen, um ein verlegtes iOS-Gerät zu suchen.

Mit der kommenden Möglichkeit, auch alltägliche Objekte mithilfe der App „Wo ist?“ aufzuspüren, dürfte die ursprünglich nur für iOS verfügbare Anwendung in Zukunft auch auf dem Mac deutlich mehr Zuspruch erfahren. Fortan werden auch Drittanbieter-Produkte wie Fahrrad, Rucksack, Schlüsselbund oder Kopfhörer mithilfe der App lokalisierbar sein. Apple hat dazu mit „Objekte“ einen eigenen und von den Apple-Geräten getrennten Bereich in seine „Wo ist?“-App integriert.

Die Ortung der Geräte kann auch dann erfolgen, wenn sie sich nicht in unmittelbarer Nähe zu euch beziehungsweise zu einem von euch genutzten Apple-Produkt befinden. Apple setzt hier auf die Leistung seines "Wo ist?"-Netzwerks. Anonymisiert und über verschlüsselte Bluetooth-Verbindungen werden die in „Wo ist?“ registrierten Objekte auch von den Apple-Geräten anderer Nutzer erkannt. Deren ungefähre Position kann dann an den Besitzer weitergegeben werden, während die Anonymität von Besitzer und „Finder“ gewahrt bleiben.

Gemeinsam mit weiteren Informationen zu der neuen Objektsuche hat Apple auch eine Aufstellung der ersten unterstützten Produkte veröffentlicht. Die noch recht karge Liste dürfte sich hoffentlich zeitnah erweitern und insbesondere auch um Apples AirTags ergänzt werden.

Mac-Besitzer können in Apples ergänztem Benutzerhandbuch nachlesen, welche Möglichkeiten ihnen im Zusammenhang mit der „Wo ist?“-App zur Verfügung stehen. Mit der iPhone-Suche vergleichbar kann man den Standort von Objekten auf einer Karte anzeigen und sich benachrichtigen lassen, wenn ein gesuchtes Objekt gefunden wird. Bei Bedarf kann man sich per Rechtsklick dann auch direkt die Routenführung dorthin berechnen lassen.