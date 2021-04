Apple TV+: Das Problem mit Jon Stewart

Der Branchendienst Hollywood Reporter hat weitere Details zur geplante Apple TV+-Show mit dem ehemaligen Late-Night-Talker Jon Stewart ausgeplaudert – ifun.de berichtet.

Vor allem bekannt als Host der Daily Show

So soll die Sendung den Titel „The Problem With Jon Stewart“ tragen und den Namen zum Programm machen. Ähnlich wie die erfolgreiche HBO-Show „Last Week Tonight with John Oliver“ soll auch „The Problem With Jon Stewart“ pro Episode ein aktuelles Thema aufgreifen und sich eingehender mit diesem auseinandersetzen. Ein Format, auf das in Zeiten der Corona-Pandemie auch das ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann setzt.

Die neue Apple TV+-Serie wird Stewarts erste regelmäßige Fernsehsendung seit dem Ende der so genannten The Daily Show 2015 sein und ergänzt das Apple TV+-Format „The Oprah Conversation“ als ernste TV-Unterhaltung, ohne fiktionale Inhalte.

Start-Datum und Umfang unklar

Allerdings ist weiterhin unklar, ab wann, wie oft und mit welchen Abständen neue Episoden der Jon Stewart-Show produziert werden und welchen Vorlauf die auf mehrere Staffeln angelegten Inhalte benötigen. Können tagesaktuelle Themen adressiert werden, oder stehen die Inhalte schon ein halbes Jahr im Voraus fest?

Die von Apple produzierte Show „The Oprah Conversation“ spielte ihre Episoden mit stark variierenden Abständen aus und ließ sich teils nur wenige Tage, teils mehrere Monate zwischen der Freigabe neuer Folgen zeigt.

„The Problem With Jon Stewart“ wird von Jon Stewart selbst produziert und in New York gefilmt.

Neuer Trailer „The Mosquito Coast“

In Sachen Serien startet Apple am 30. April die neue Show „The Mosquito Coast“ auf Apple TV+. Für diese steht auf dem Video-Portal YouTube nun der erste Trailer zur Verfügung, den wir im Anschluss eingebettet haben. Justin Theroux und Melissa George spielen hier ein Ehepaar, das durch das Hinterland Mexikos vor US-Strafverfolgern flüchten muss.