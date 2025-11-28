ifun.de — Apple News seit 2001. 45 255 Artikel

GUI für textutil-Werkzeug

Textovert 1.0: Schnelle und einfache Textkonvertierung auf dem Mac
Mit Textovert hat der Entwickler Howard Oakley Sammlung kleiner kostenloser macOS-Werkzeuge um ein Programm zur schnellen Textkonvertierung erweitert.

Mac-Nutzer, die regelmäßig im Terminal unterwegs sind, werden die von Textovert gebotenen Funktionen bekannt vorkommen. Genau genommen hat Oakley nämlich nur eine grafische Benutzeroberfläche für das standardmäßig in macOS vorhandene Kommandozeilenwerkzeug textutil gebastelt, mit dessen Hilfe man direkte Konvertierungen zwischen verschiedenen Dokumentformaten durchführen kann.

Textovert

Der Entwickler betont, dass er bei der ersten Version seiner App bewusst auf weitere Funktionen wie etwa das Auslesen detaillierter Dokumentinformationen oder das Zusammenführen mehrerer Dateien verzichtet. Mit der App will Oakley zunächst nur die Verwendung der Systemfunktion erleichtern.

Diese Formate werden von Textovert unterstützt:

  • Nur-Text (Plain Text) im Unicode-Format UTF-8, Dateiendung .txt
  • HTML-Dateien, Dateiendung .html
  • Rich Text Format (RTF), Dateiendung .rtf
  • RTFD-Dokumente mit eingebetteten Dateien oder Bildern, Dateiendung .rtfd
  • Microsoft Word-Dokumente, Formate .doc oder .docx
  • Wordprocessing Markup Language (WordML), Dateiendung .wordml
  • OpenDocument-Text (ODT), Dateiendung .odt
  • Safari-Webarchiv, Dateiendung .webarchive

Direkte Konvertierung per Drag-and-Drop

Die Arbeit mit Textovert ist denkbar einfach. Nach dem Start der App wählt man zunächst das gewünschte Zielformat aus, anschließend werden die zu konvertierenden Dateien per Drag & Drop in das Fenster gezogen. Für parallele Konvertierungen lassen sich mehrere App-Fenster öffnen. Jede Instanz kann dabei ein anderes Ausgabeformat verwenden, sodass sich verschiedene Dateitypen gleichzeitig bearbeiten lassen.

Textovert 1

Textovert verarbeitet die Dateien nacheinander. Zuvor wird noch über einen Dialog abgefragt, an welchem Ort die konvertierten Dateien gespeichert werden sollen. Abgeschlossene Konvertierungen werden mit einem grünen Häkchen markiert, daneben werden der Ursprungsname und das neue Format angezeigt. Nicht erfolgreiche Vorgänge werden ebenfalls gekennzeichnet, um Nutzer auf mögliche Probleme hinzuweisen.

Voraussetzung für die Nutzung der App ist ein Mac mit macOS Sonoma, da die Oberfläche vollständig auf SwiftUI basiert.
  • Interessant. Cool wäre auch gewesen, das gleich als pdf zu konvertieren.

