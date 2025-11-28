Standard-iPad mit A16-Prozessor jetzt zum Bestpreis erhältlich

Das im März von Apple vorgestellte iPad mit A16-Prozessor ist jetzt so günstig wie bislang nicht zuvor erhältlich. Der Preis für das Tablet hat sich bei allen von Apple autorisierten Händlern bei 333 Euro eingependelt. Offiziell kostet das Tablet in der Basisvariante 379 Euro.

Hier eine Auswahl der aktuellen Sonderaktionen zum iPad A16. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hat das Gerät bei all diesen Anbietern 333 Euro gekostet.

Bei Apple selbst fahrt ihr auch im Rahmen der Black-Friday-Angebote des Herstellers schlechter. Hier bezahlt ihr den vollen Preis in Höhe von 379 Euro und bekommt beim Kauf eine Gutscheinkarte im Wert von 40 Euro. Die Differenz von 6 Euro ist vermutlich zu verkraften, allerdings wird der Wert der Gutscheinkarte auch nicht direkt abgezogen, sondern kann erst bei einem weiteren Einkauf bei Apple genutzt werden.

Nicht mit „Apple Intelligence“ kompatibel

Das iPad A16 ist sehr gut für Anwender geeignet, die damit in erster Linie Alltagsgeschäfte erledigen und beispielsweise E-Mails abrufen, im Internet surfen oder Medien konsumieren wollen. Mit 128 GB Speicherplatz reicht die Basisvariante für diese Einsatzbereiche in der Regel vollkommen aus. Wenn man mehr Speicher will, steigt der Preis leider unverhältnismäßig stark an.

Auf eine Einschränkung beim iPad A16 wollen wir unbedingt hinweisen. Apple hat das Tablet zwar erst vor wenigen Monaten vorgestellt, dennoch ist das Gerät nicht mit Apples KI-Funktionen „Apple Intelligence“ kompatibel. Dieser Umstand hat bereits bei der Präsentation des Geräts im März für Unverständnis gesorgt. Wer ein Tablet möchte, das sich auch mit Apples KI-Funktionen nutzen lässt, muss sich entweder ein aktuelles iPad mini oder eines der mit einem M1-Prozessor ausgestatteten iPad-Modelle Air oder Pro kaufen.