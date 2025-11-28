Neu bei Disney+: Alle Filme und Serien im Dezember

Disney+ hat kurz vor dem Monatswechsel noch sein Programm für Dezember veröffentlicht. Neben einer Reihe exklusiver Inhalte erweitert der Videodienst auch seinen Back-Katalog. Hier stehen demnächst Klassiker wie „Zurück in die Zukunft“ ebenso zum Abruf bereit wie eine Reihe von Inhalten, die das ZDF dem Abo-Anbieter überlassen hat.

Die folgenden Neuerscheinungen zählen laut der Ankündigung von Disney+ zu den Highlights im kommenden Monat.

Die Rosenschlacht: Ivy und Theo Rose führen nach außen ein Leben ohne erkennbare Brüche: beruflich erfolgreich, familiär stabil, eingebettet in ein harmonisch wirkendes Umfeld. Doch unter dieser Oberfläche geraten die Dinge aus dem Gleichgewicht. Während Theo beruflich Rückschläge erlebt, gewinnt Ivy in ihrer Karriere deutlich an Tempo. Die Geschichte greift den Stoff des Films „Der Rosenkrieg“ von 1989 auf und setzt ihn zeitgemäß neu um. Ab 3. Dezember.

Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s: Greg gerät zunehmend mit seinem Vater aneinander, der sich mehr Ehrgeiz und Orientierung für seinen Sohn erhofft. Als Greg die Familie wieder einmal in eine peinliche Situation bringt, plant der Vater, ihn auf eine Militärschule zu schicken. Greg versucht dem zuvorzukommen und schlägt als Alternative den Beitritt zu einer Pfadfindergruppe namens „Holzwürmer“ vor. Ab 5. Dezember.

Star Wars: „Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 3: Kai, Lys und Nubs erleben neue Missionen im All. Unterstützt von ihren frisch dazugekommenen Droiden stellen sie sich Rek entgegen, der als talentierter, aber störungsfreudiger Konstrukteur immer wieder für Probleme sorgt. Ab 8. Dezember.

Percy Jackson – Die Serie – Staffel 2: Percy Jackson macht sich auf den Weg ins Meer der Ungeheuer, nachdem der Schutz des Camps gefallen ist. Dort sucht er seinen Freund Grover und das Goldene Vlies, das die Verteidigung von Camp Half-Blood wiederherstellen soll. Ab 10. Dezember.

Criminal Minds: Evolution – Staffel 18: Die neue Staffel knüpft ein halbes Jahr nach dem Einsatz gegen Serienmörder Elias Voit an. Dessen Unterstützer verbreiten inzwischen im Darknet Aufrufe zu weiterer Gewalt, was landesweit zu neuen Taten führt. Ab 10. Dezember.

The End of an Era – Staffel 1: Die Dokuserie „The End of an Era“ auf Disney+ begleitet Taylor Swift während ihrer weltweit beachteten Tour und zeigt, wie ihr Alltag hinter den Kulissen aussieht. Neben ihr kommen auch Menschen aus ihrem Umfeld zu Wort, darunter andere Künstler sowie enge Begleiter aus Familie und Freundeskreis. Ab 12. Dezember.

Taylor Swift – The Eras Tour – The Final Show: Der Konzertfilm wurde beim Abschlussauftritt der Tour in Vancouver aufgezeichnet und enthält erstmals das vollständige Set von „The Tortured Poets Department“, das nach Erscheinen des Albums 2024 in die Show aufgenommen wurde. Ab 12. Dezember.

Alle Neustarts im Dezember:

3. Dezember

Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s! (Disney)

(Disney) 9-1-1: Nashville

Are you sure?! – Staffel 2 (Disney)

8. Dezember

Star Wars: „Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 3 (Star Wars)

10. Dezember

Criminal Minds: Evolution – Staffel 18

– Staffel 18 Percy Jackson – Die Serie – Staffel 2 (Disney)

– Staffel 2 (Disney) Percy Jackson and the Olympians: Official Podcast – Staffel 2 (Disney)

12. Dezember

The End of an Era – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Taylor Swift – The Eras Tour – The Final Show (Disney)

17. Dezember

Tracker – Staffel 3 (Hulu)

23. Dezember

Spidey und seine Super-Freunde – Staffel / Batch 2 (Marvel)

24. Dezember

Made in Korea (Hulu)

26. Dezember

FXs „The Lowdown” (Hulu)

Neue Katalogtitel im Dezember

1. Dezember

Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft – Teil II

Zurück in die Zukunft – Teil III

Shrek – Der tollkühne Held

Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück



Shrek der Dritte

3. Dezember

Der Name der Rose – Staffel 1

– Staffel 1 Micky und Minnies Weihnachtslieder – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6/Batch 1 (Disney)

– Staffel 6/Batch 1 (Disney) Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde – Staffel 1/Batch 1 (Marvel)

5. Dezember

Mickys tägliche Weihnacht (Disney)

10. Dezember

Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache – Staffel 3

– Staffel 3 Ostfrieslandkrimis – Ostfriesenfluch

– Ostfriesenfluch Ostfrieslandkrimis – Ostfriesennacht

– Ostfriesennacht SOKO Köln – Staffel 19

– Staffel 19 SOKO Köln – Staffel 21

– Staffel 21 SOKO Stuttgart – Staffel 15 & 16

17. Dezember

Micky & Minnies Lieder: Weihnachten (Disney)

(Disney) Atze Schröder live „Schmerzfrei“

„Schmerzfrei“ Charlotte Link – Ohne Schuld

– Ohne Schuld Ein Schritt zum Abgrund – Staffel 1

– Staffel 1 Die Notärztin – Staffel 1

– Staffel 1 Olaf Schubert – So!

– So! Olaf Schubert Live – Meine Kämpfe

Live – Meine Kämpfe WaPo Berlin – Staffel 1-3

– Staffel 1-3 WaPo Bodensee – Staffel 1-5

– Staffel 1-5 WaPo Duisburg – Staffel 1 & 2

– Staffel 1 & 2 WaPo Elbe – Staffel 1 & 2

– Staffel 1 & 2 Watzmann ermittelt – Staffel 2-4

– Staffel 2-4 Zwei Supertypen in Miami – Der Herr der Sonne

– Der Herr der Sonne Zwei Supertypen in Miami – Der Schatten des Ninja

– Der Schatten des Ninja Zwei Supertypen in Miami – Die Rache des Gonzales

24. Dezember

Bares für Rares – Staffel 1

31. Dezember