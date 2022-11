Texterkennung TRex: Unterstützung für Ventura und neue Funktionen

TRex erweitert die in das Apple-Betriebssystem bereits integrierte Funktion zur Texterkennung um praktische Funktionen. So wurde zuletzt auch die Unterstützung von Kurzbefehlen hinzugefügt, sodass eine erfolgreiche Texterkennung mithilfe der App direkt eine darauf basierende Automatisierung in Gang setzen kann.

Von der jetzt mit TRex verbundenen Unterstützung für macOS Ventura und den neu unterstützten Sprachen Japanisch, Koreanisch, Ukrainisch und Russisch abgesehen, sind vor allem die mit dem Update verbundenen Verbesserungen bei der Verwendung der App erfreulich. So kann TRex unter macOS Ventura nun nicht nur automatisch die jeweilige Sprache erkennen, sondern kommt auch mit mehrsprachigen Texten klar. Zudem lassen sich Bilder jetzt auch einfach auf das App-Symbol in der Menüleiste ziehen, um eine Texterkennung durchzuführen.

