Shadow Drive: Neues Cloud-Speicherangebot von Shadow startet

Der Cloud-Gaming-Anbieter Shadow präsentiert sich jetzt offiziell auch als Anbieter von Speicherlösungen in der Cloud. Nach einer im Sommer gestarteten Soft-Launch-Periode ist der Cloud-Speicherdienst Shadow Drive jetzt offiziell verfügbar. Der Startschuss für das Angebot ist zunächst in Europa gefallen, im kommenden Jahr soll Shadow Drive dann auch in Nordamerika verfügbar sein.

Der auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzende Onlinespeicher von Shadow wird bis zu einer maximalen Größe von 20 GB kostenlos angeboten. Wer mehr Speicherplatz benötigt, kann einen Premium-Tarif buchen, der zum Monatspreis von 8,99 Euro die Nutzung von bis zu 2 TB Cloud-Speicher ermöglicht.

Europäische Lösung in Kooperation mit Nextcloud

Shadow legt im Zusammenhang mit dem Angebot besonderen Wert darauf, die Vorgaben zum Schutz der auf seinen Servern gespeicherten Daten zu betonen. So sei nicht nur das Unternehmen in europäischem Besitz und ebenso stünden alle Datenspeicher in Europa, sondern man betreibe das Angebot auch in Partnerschaft mit souveränen europäischen Lösungen. Konkret ist hier der deutsche Anbieter Nextcloud gemeint, dessen Cloud-Software auf ein von der Open-Source-Community getragenes Entwicklungsmodell setzt.

Shadow Drive soll es seinen Nutzern ermöglichen, ihre Daten auf einfache Weise zu speichern, zu teilen und zu synchronisieren, während sie gleichzeitig von überall darauf zugreifen können. In diesem Bereich muss der Betreiber allerdings noch etwas Entwicklungsarbeit leisten. Aktuell ist der Cloud-Speicherdienst nur über den Webbrowser sowie mit dedizierten Apps für macOS, Windows, Linux und Android verfügbar. Eine App für iOS-Geräte befindet sich allerdings bereits in der Beta-Phase und soll zügig nachgereicht werden.

Darüber hinaus soll auch der allgemeine Funktionsumfang von Shadow Drive stetig und mithilfe der konstruktiven Unterstützung der Nutzer erweitert werden. Auf der To-do-Liste der Entwickler steht aktuell die Kompatibilität mit WebDAV und damit die Möglichkeit, beispielsweise Anwendungen wie Cyberduck oder FileZilla für den Zugriff auf seinen Cloud-Speicher zu verwenden.