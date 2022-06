Texteditor Ulysses versteht sich jetzt mit Tabellen

Ulysses zählt nun schon seit mehreren Jahren zu den besten Schreibwerkzeugen für den Mac. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die effizient Texte eingeben müssen und damit verbunden auf einen umfassenden Funktionsumfang Wert legen. Neben umfangreichen Export-Optionen kann Ulysses hier mit der Unterstützung von Markdown punkten und bietet ergänzend zur Standard-Rechtschreibprüfung auch die Möglichkeit, Stil und Grammatik in 20 Sprachen zu prüfen. Als neueste Funktionserweiterung ergänzt Ulysses in Version 27 die Unterstützung von Tabellen.

Die neue Ulysses-Version präsentiert sich um einen leistungsfähigen Tabellen-Editor erweitert, der in vielen Situationen den Umweg über externe Werkzeuge wie Numbers oder Excel überflüssig machen dürfte. Dabei lassen sich nicht nur neue Tabellen in Ulysses erstellen und bearbeiten, sondern man kann per Import-Funktion auf bereits vorhandene Tabellen zugreifen.

Eine vollständige Übersicht der mit Ulysses 27 verbundenen Neuerungen und Verbesserungen haben die Entwickler hier veröffentlicht. Ulysses ist neben dem Mac auch für iPad und iPhone erhältlich, die Apps für diese Geräte wurden ebenfalls um die neuen Funktionen ergänzt, sodass sich die neuen Tabellen auch Plattformübergreifend verwenden lassen. Für den einheitlichen Zugriff über alle Geräte hinweg bietet Ulysses die Möglichkeit zur Synchronisierung über iCloud.

50 Euro im Jahr oder über Setapp

Ulysses hat vor geraumer Zeit auf ein Abo-Modell umgestellt. Für die Nutzung der App über alle persönlichen Geräte hinweg fallen entweder 5,99 Euro pro Monat oder eine Jahrespauschale in Höhe von 49,99 Euro an. Studenten haben die Möglichkeit, die App zum reduzierten Preis von 10,99 Euro im halben Jahr zu nutzen. Dieses Angebot lässt sich über die Ulysses-App wahrnehmen, weitere Informationen dazu finden sich hier.

Als besonders attraktiv präsentiert sich Ulysses natürlich für alle Nutzer der Software-Flatrate Setapp. Hier ist die Anwendung ohne Zusatzkosten enthalten.