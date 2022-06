MacBook Pro 13″ mit M2-Prozessor im ersten Test

Als Vorteil des MacBook Pro M2 kann man je nach Anwendung die hier immer noch vorhandene Touch Bar und die voraussichtlich trotz identischer Prozessorausstattung auch etwas bessere Systemleistung nennen. Im Gegensatz zum MacBook Air verfügt das MacBook Pro auch in der kleinsten Ausführung über ein aktives Kühlsystem, dessen Lüfter es erlauben, den Prozessor mit höheren Betriebstemperaturen zu fahren. Was dies tatsächlich im direkten Vergleich bewirkt, kann sich erst nach Verfügbarkeit des neuen MacBook Air zeigen.

Insert

You are going to send email to