Text Workflow kostenlos: Mac-App transformiert Texte

Der griechische Entwickler Giorgos Trigonakis bietet neben dem Mac-Download auch eine iOS-Anwendung mit vergleichbarem Funktionsumfang an, diese wird zum Einmalpreis in Höhe von 3 Euro im App Store offeriert.

Ob euch die Desktop-Applikation bei euren Einsetzen am Mac helfend zur Hand gehen kann lässt sich am besten durch Ausprobieren herausfinden. Dies ist aktuell völlig risikofrei möglich. Text Workflow für Mac wird derzeit für 0 Euro angeboten, besitzt keine In-App-Käufe und keine Abonnements.

Die einzelnen Text-Actions lassen sich dabei nicht nur detailliert konfigurieren und so exakt an die eigenen Bedürfnisse anpassen, fortgeschrittene Nutzer können mehrere Aktionen auch aneinander ketten und so umfangreiche Workflows erstellen, die mehrere Eingriffe nacheinander auf den selben Ausgangstext anwenden.

