Google-Zahlungen rechtens? Apples Eddy Cue muss aussagen

Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg soll der Dienste-Chef planen, vor Gericht zu unterstreichen, wie einfach es Apple in den zurückliegenden Jahren gemacht hat die Standard-Suchmaschine in den Einstellungen des iPhones zu ändern.

Apples langjähriger Dienste-Chef, der Top-Manager Eddy Cue , soll dann für die Praxis argumentieren und wird am kommenden Dienstag vor Gericht in Washington aussagen müssen.

Jetzt steht die seit Jahren gepflegte Praxis auf dem Prüfstand. Im Rahmen eines laufenden Kartellrechts-Verfahrens gegen Google wird sich der US District Court of Columbia Anfang der kommenden Woche der Frage widmen, ob die Absprache zwischen Apple und Google rechtens ist.

Eine Sonderbehandlung, für die nicht ohne Grund viele Milliarden über den Tisch geschoben werden. Nur die allerwenigsten Anwender wagen sich überhaupt bis an die Konfiguration der Standard-Suchmaschine heran, sondern nutzen schlicht die voreingestellte Auswahl, was Googles monopolähnliche Position nur noch weiter festigt.

Damit der iPhone-Konzern die Suchmaschine des weltweit führenden Suchanbieters auf iPhone, iPad und Mac in den Konfigurationsoptionen seines Safari-Browsers als Standard-Auswahl einträgt, fließen seit mehreren Jahren riesige Geldbeträge von Google an Apple.

