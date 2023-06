Text Shot teilt ausgewählte Texte als Grafiken

Die Anwendung ist als Universal-Download für iPhone, iPad und Mac zum Festpreis von rund 3 Euro verfügbar und benötigt lediglich Überschrift, Text und (wenn vorhanden) einen Link von euch, um einen Text Shot zu erstellen. Alternativ lässt sich die Anwendung auch über Apples Kurzbefehle-Applikation ansprechen und kann so in eigene Automation eingebunden werden.

Zielgruppe sind Anwender, die sich viel in sozialen Netzwerken herumtreiben und Applikationen nutzen, die auf das Teilen von Grafiken und Bildern spezialisiert sind. Sollen hier auch mal Textinhalte geteilt werden, dann kann Text Shot bei deren Aufbereitung zur Hand gehen und Schriftart, Gestaltung und Formatierung an den eigenen Geschmack anpassen.

