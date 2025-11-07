ifun.de — Apple News seit 2001. 45 084 Artikel

Zukünftig 46 statt 37 Euro

Teurer Perso: Monopol-Vorwürfe nach Digitalzwang
Die Digitalisierung des Passbildverfahrens sorgt für politische und wirtschaftliche Spannungen. Seit Mai 2025 dürfen Passfotos für amtliche Dokumente nur noch in digitaler Form übermittelt werden – ifun.de berichtete.

Digitale Fotos

Die Bundesdruckerei zeigt ihre digitalen Fotoautomaten

Zwar können Bürger ihre Fotos auch weiterhin bei privaten Anbietern wie Fotostudios oder Drogerien erstellen lassen, doch wenn das Bild direkt in der Behörde aufgenommen wird, kommt ein System der Bundesdruckerei zum Einsatz. Die Nutzung dieses sogenannten PointID-Systems kostet zusätzlich 6 Euro und wird in vielen Bürgerämtern standardmäßig angeboten.

Ein Plan des Bundesinnenministerium sieht nun vor, die Gebühren für den Personalausweis von derzeit 37 auf 46 Euro anzuheben. Die zusätzlichen Einnahmen sollen unter anderem dazu dienen, rund 10.000 Lichtbild-Automaten für kommunale Einrichtungen zu finanzieren. Die Industrie- und Handelskammer (DIHK) kritisiert diese Pläne scharf. Aus ihrer Sicht subventioniert der Staat damit ein System, das privaten Anbietern den Zugang zum Markt erschwert und bestehende Geschäftsmodelle gefährdet.

Monopol-Vorwürfe nach Digitalzwang

Die DIHK warnt vor einem faktischen Monopol der Bundesdruckerei. Dirk Binding, Bereichsleiter für Digitale Wirtschaft bei der Kammer, verweist auf die wirtschaftlichen Folgen für Fotofachgeschäfte, Drogerien und Automatenbetreiber. In vielen Fällen mache die Passbild-Erstellung einen erheblichen Teil des Umsatzes aus. Ein Verlust dieser Einnahmen gefährde Arbeitsplätze, schmälere Steuereinnahmen und belaste zusätzlich die ohnehin stark ausgelasteten Bürgerämter.

Dm Passfoto Mai

Auch der Handel meldet Bedenken an. Christoph Werner von der Drogeriekette dm fordert Preistransparenz und Wahlfreiheit bei der Erstellung digitaler Passbilder. Der Staat dürfe keine marktverzerrenden Subventionen gewähren, wenn diese nicht klar auf gestiegene Kosten zurückzuführen seien. Stattdessen müsse das Lichtbildsystem über die direkt erhobene Fotogebühr finanziert werden, nicht über höhere Ausweispreise.
07. Nov. 2025 um 15:00 Uhr von Nicolas


  • Völliger Bullshit. Hier mosern die Fotografen weil sie ihre 4 Passbilder für 25€ nicht mehr an den Mann bringen können

  • Der Staat verlangt von mir einen Personalausweis zu besitzt. Wieso muss ich den selbst zahlen ?

  • Das ist echt das lächerlichste was die Politik sich in den letzten Jahren ausgedacht hat.
    Jeder hat ne Kamera in der Hosentasche. Anstatt endlich mal die Möglichkeit anzubieten sein Bild online hochladen zu können, werden jetzt 10.000 Automaten angeschafft welche dann auch noch kostenpflichtig sind und Fotografen müssen sich noch zertifizieren lassen um die Bilder übertragen zu können.
    Das kann man sich nicht ausdenken. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage aber der Schwachsinn mit Bild ausdrucken, mitnehmen, auf den Antrag kleben und Einscannen hat mir da besser gefallen :D

  • Wenn ein „Fachgeschäft“ den großteil seines Umsatzes mit komplett überteuerten 08/15 Passbildern verdient, sollte man vielleicht über sein Geschäftsmodell nachdenken. Die Fachgeschäft die auf das Weckräumen der Pferdehaufen hinter den Personen-Droschken spezialisiert waren, mussten auch irgendwann ihr Geschäftsmodell umstellen.

    Das Passbild aus dem „Fotofachgeschäfte“ war schon immer Abzocke. Genauso gut konnte man sein Foto mit dem Handy selbst machen. Per App oder Photoshop Schablone am Biometrie-Raster ausrichten, für ein paar Cent bei dm drucken. Fertig. Wurde hier immer problemlos akzeptiert und hat scheinbar allen Anspruchen genügt. Warum man für dieselbe „Leistung“ beim Fotografen 20-30 EUR zahlen soll, hat sich mir noch nie erschlossen.

    Jetzt gegen ein neus System zu argumentieren, weil der eigene Wucher nicht mehr benötigt wird, ist ein wenig fehl am Platz.

  • Ich finds gut und bürgerfreundlich. nichts ist schlimmer als das man das nicht komplett vor Ort erledigen kann. Alles schon erlebt: Passfoto gemacht, dann zum Amt „das ist nicht gut“, „Ne wir können keine Bilder machen“, wieder zurück…. ne, da sollen die das beim Amt schön selbst machen und direkt beurteilen.

    Als Fotograf sollte man sich nicht auf die paar billigen Passfotos verlassen; da hat man beruflich dann meiner Meinung nach eh was falsch gemacht.

  • Ich verstehe garde nicht, warum alle auf Foto-Fachgeschäfte hier schimpfen.
    Man kann es auch bei DM um die Ecke machen lassen. Dann kostet es 5,95€.
    Die einen kaufen einen Dachia und die anderen kaufen einen BMW. Beider kommen ans Ziel.
    Und ja, ich finde, dass es eine Subvention ist, da es vorher schon 6€ Gebühr gekostet hat, und nun noch 3€ für den Kunden dazu kommen, weil der Ausweis selbst teurer wird.

  • Ich habe vor 4 Wochen einen neuen Personalausweis beantragt und da wurde das Foto auf dem Amt gemacht und es hat da schon 47€ gekostet!!!! Es wird eher noch teurer

  • Die Bundesdruckerei hat einen Jahresüberschuss von zig Millionen in 2024 erwirtschaftet…
    sind die Automaten nicht davon finanzierbar? und wieso muss eine – dem Staat – den Bürgern – dienliche Druckerei solch einen Gewinn erzeugen? das heißt ja, dass die Preise für die Druckerzeugnisse viel zu hoch angesetzt sind und durchaus Potenzial zur Senkung oder mindestens Preisstabilisierung da wäre?

  • Als das mit den Digitalen Passbildern los ging haben die Fotografen gemeckert …
    Jetzt meckern sie wieder (und ihr auch) … gehts noch ?

  • Den Personalausweis kann man sich komplett sparen. Reisepass plus Meldebescheinigung reicht. Der Reisepass ist universell einsetzbar. Personalausweis habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr.

  • Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass sowas zum Selbstkostenpreis durchgereicht wird. Zahlen schon genug für andere – wer seinen Ausweis verschludert sollte auch selbst dafür zahlen müssen.

