Teurer Perso: Monopol-Vorwürfe nach Digitalzwang

Die Digitalisierung des Passbildverfahrens sorgt für politische und wirtschaftliche Spannungen. Seit Mai 2025 dürfen Passfotos für amtliche Dokumente nur noch in digitaler Form übermittelt werden – ifun.de berichtete.

Die Bundesdruckerei zeigt ihre digitalen Fotoautomaten

Zwar können Bürger ihre Fotos auch weiterhin bei privaten Anbietern wie Fotostudios oder Drogerien erstellen lassen, doch wenn das Bild direkt in der Behörde aufgenommen wird, kommt ein System der Bundesdruckerei zum Einsatz. Die Nutzung dieses sogenannten PointID-Systems kostet zusätzlich 6 Euro und wird in vielen Bürgerämtern standardmäßig angeboten.

Ein Plan des Bundesinnenministerium sieht nun vor, die Gebühren für den Personalausweis von derzeit 37 auf 46 Euro anzuheben. Die zusätzlichen Einnahmen sollen unter anderem dazu dienen, rund 10.000 Lichtbild-Automaten für kommunale Einrichtungen zu finanzieren. Die Industrie- und Handelskammer (DIHK) kritisiert diese Pläne scharf. Aus ihrer Sicht subventioniert der Staat damit ein System, das privaten Anbietern den Zugang zum Markt erschwert und bestehende Geschäftsmodelle gefährdet.

Monopol-Vorwürfe nach Digitalzwang

Die DIHK warnt vor einem faktischen Monopol der Bundesdruckerei. Dirk Binding, Bereichsleiter für Digitale Wirtschaft bei der Kammer, verweist auf die wirtschaftlichen Folgen für Fotofachgeschäfte, Drogerien und Automatenbetreiber. In vielen Fällen mache die Passbild-Erstellung einen erheblichen Teil des Umsatzes aus. Ein Verlust dieser Einnahmen gefährde Arbeitsplätze, schmälere Steuereinnahmen und belaste zusätzlich die ohnehin stark ausgelasteten Bürgerämter.

Auch der Handel meldet Bedenken an. Christoph Werner von der Drogeriekette dm fordert Preistransparenz und Wahlfreiheit bei der Erstellung digitaler Passbilder. Der Staat dürfe keine marktverzerrenden Subventionen gewähren, wenn diese nicht klar auf gestiegene Kosten zurückzuführen seien. Stattdessen müsse das Lichtbildsystem über die direkt erhobene Fotogebühr finanziert werden, nicht über höhere Ausweispreise.