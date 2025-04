Digitale Passbilder: Neue Regelung ab Mai verpflichtend

Zum 1. Mai 2025 wird die Beantragung von Pass- und Ausweisdokumenten neu geregelt: Für Dokumente wie Reisepässe, Personalausweise und elektronische Aufenthaltstitel sind künftig ausschließlich digitale Lichtbilder zulässig. Papierfotos werden bei der Antragstellung grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt. Die Bundesregierung verfolgt damit das Ziel, Fälschungssicherheit und Verfahrensabläufe gleichermaßen zu verbessern.

Digital-Booster: Lichtbilder für Ausweisdokumente sind jetzt nur noch digital! Bürgerbüros bieten die Fotoerstellung nun auch direkt vor Ort an. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute in Dessau-Roßlau das neue Verfahren vorgestellt.

Mehr Infos: https://t.co/h1iw2yfIZ0 pic.twitter.com/4syT7gOKJw — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) April 22, 2025

Fotos können künftig direkt in vielen Bürgerämtern aufgenommen werden – alternativ lassen sich digitale Passbilder weiterhin bei Fotostudios oder in Drogeriemärkten erstellen. In diesen Fällen werden die Bilder nicht mehr als Ausdruck übergeben, sondern auf digitalem Weg über eine zertifizierte Cloud-Lösung an die zuständige Behörde übermittelt. Nach Angaben des Bundesministeriums des Innern haben sich bundesweit bereits Tausende Anbieter an das neue System angeschlossen.

Wird für ein Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis, elektronischer Aufenthaltstitel) das Lichtbild in der Behörde angefertigt, kostet das ab dem 1. Mai 2025 bundeseinheitlich 6,00 €, wenn die Behörde PointID®-Systeme der Bundesdruckerei einsetzt. Hat sich die Kommune für ein System eines anderen, privaten Anbieters entschieden, können andere Kosten anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab auf der Website Ihrer Gemeinde.

Digitale Übermittlung startet im Mai

Unter anderem bietet auch die Drogeriemarktkette dm ab Mai bundesweit die Möglichkeit an, digitale Passbilder rechtskonform zu erstellen und direkt an die Behörden weiterzugeben. Zum Preis von 5,95 Euro erhalten Kunden ein digitales Foto sowie zusätzlich Papierabzüge. Die Bilder werden verschlüsselt in einer eigenen Cloud gespeichert, über einen ausgedruckten Code kann die Behörde das Foto dann abrufen. Die bei dm erstellten Fotos lassen sich über einen Zeitraum von sechs Monaten mehrfach für amtliche Zwecke nutzen.

dm teilt mit, dass täglich bereits mehrere zehntausend Personen den Passbildservice des Unternehmens nutzen. Die neue technische Lösung sei in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden entwickelt worden und erfülle die gesetzlichen Anforderungen. Geschultes Personal in den Märkten soll die reibungslose Umsetzung gewährleisten.

Übergangsregelung und neue Versandoption

Da nicht alle kommunalen Stellen bis zum 1. Mai vollständig ausgestattet sein werden, gilt eine Übergangsphase bis Ende Juli. In dieser Zeit dürfen in begründeten Fällen auch weiterhin Papierfotos angenommen werden – etwa wenn das Bild bereits vor Inkrafttreten der neuen Regelung erstellt wurde. In solchen Fällen entstehen für die Bürgerinnen und Bürger in der Regel keine zusätzlichen Gebühren.

Zusätzlich wird ab Mai ein optionaler Versandservice für Ausweisdokumente angeboten. Für 15 Euro können neue Pässe und Ausweise direkt nach Hause geschickt werden. Die Zustellung erfolgt über ein spezielles Verfahren, das sicherstellen soll, dass die Unterlagen ausschließlich der antragstellenden Person übergeben werden.