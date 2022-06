Telik: Mac-App behält YouTube-Kanäle und Wiedergabelisten im Blick

Ist der Import-Vorgang abgeschlossen zeigt Telik nun eine chronologisch sortierte Liste der zuletzt veröffentlichten Videos an und ermöglicht zudem die Auswahl einzelner Kanäle und Schlagwörter, in denen dann auch gesucht werden kann.

Das Open-Source-Projekt startet als schlanke Mac-Anwendung mit einem textbasierten Import-Fenster, in das ihr beliebige YouTube-Links zu Kanälen und Wiedergabelisten einfügen könnt. Diese können auf Wunsch zusätzlich mit Schlagwörtern versehen werden, um mehrere Kanäle in der Oberfläche der Telik-Applikation so unter einem Hashtag zu versammeln.

Insert

You are going to send email to