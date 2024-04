Television Wasteland: Schräge Apple-TV-App zeigt gemeinfreie Inhalte

Der kostenfreie Apple-TV-Download Television Wasteland ist keine App für einen gemütlichen Popcorn-Abend, sondern liefert ein Programm, das (tonlos) auch hinter dem Barkeeper einer Szenekneipe laufen könnte.

„Television Wasteland“ präsentiert eine Sammlung älterer Inhalte, die wohl am ehesten als skurril, eigenartig oder aus der Zeit gefallen beschrieben werden könnten. Dabei versteht sich die App gleichzeitig als eine Art Hommage an eine vergangene (amerikanische) TV-Ära und als einfach zugängliches historisches Archiv, das ihr zum Erkunden klassischer Inhalte nutzen könnt.

50 werbefreie Retro-Sender

Die Anwendung bietet fast 50 Kanäle mit Inhalten, die allesamt gemeinfrei sind und aus der Video-Datenbank des sogenannten Internet Archive stammen.

Zum Portfolio der Streaming-Inhalte von Television Wasteland gehören Bildungsfilme wie „Duck and Cover“, Clips zur Arbeitssicherheit „Shake Hands With Danger“ und Horrorfilm-Klassiker wie „Night of the Living Dead“.

Die erst vor wenigen Tagen veröffentlichte App von Gregory Saunders bietet eine Alternative zum modernen Streaming-Programm, das euch mit Inhalten konfrontiert, über die man üblicherweise nicht mehr stolpern würde. Dabei sind alle ausgestrahlten Videoinhalte rechtefrei und eigenen sich damit grundsätzlich auch zur legalen Vorführung vor Publikum.

Der nostalgische Ausflug in eine andere Fernseh-Zeit ist gänzlich kostenlos erhältlich, verzichtet auf Werbung und In-App-Käufe, ist 70 Megabyte groß und setzt mindestens tvOS 17 zur Installation voraus.

Interessante Eigenschaft von Television Wasteland: Die App lässt sich auch bei laufender Musik starten und so lediglich als „Bildschirmschoner“ nutzen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Ihr solltet einen Blick auf den noch jungen Download werfen, vielleicht habt ihr ja das Glück hier zufällig über eine historische Aufnahme zu stolpern, die in der Lage ist euch in ihren Bann zu ziehen.