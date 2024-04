Amazon Prime: Gaming Week startet, Prime Day 2024 im Juli

Der Onlinehändler Amazon hat seine diesjährige Gaming Week anlaufen lassen und erste, wenn auch spärliche Details zum Prime Day 2024 bekannt gegeben.

Gaming Week bis zum 5. Mai

Die Gaming Week meldet sich auch in diesem Jahr wieder zurück und versorgt euch noch bis einschließlich 5. Mai mit zahlreichen Angeboten und Gratis-Dreingaben, die sich in erster Linie zwar an Spielerinnen und Spieler richten, allerdings nicht ausschließlich auf Gamer ausgelegt sind.

So finden sich unter den aktuell aktiven Hardwareangeboten etwa auch zahlreiche portable Displays, die sich hervorragend dafür eignen, das eigene MacBook auch unterwegs mit einem Multi-Monitor-Setup auszustatten.

Offiziell ist die Gaming Week gestern, am 29. April angelaufen und lockt noch bis zum 5. Mai mit einem Gewinnspiel sowie dem „Zugriff auf Spiele, genialen Gaming-Angebote und kostenlose Gaming-Inhalte mit deinem Prime-Abonnement“. Alle Inhalte der Gaming Week stellen sich auf dieser Sonderseite vor.

Prime Day 2024 im Juli

Unterdessen hat Amazon angekündigt, auch in diesem Jahr wieder einen Prime Day abhalten zu wollen, will sich bislang aber ausschließlich auf den Monat festlegen, an dem das Verkaufsevent über die Bühne gehen soll.

Geplant ist der Prime Day 2024 im Juli, wann genau wird der Onlinehändler jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Fest steht immerhin schon mal, dass der Prime Day unter anderem in Deutschland und in Österreich stattfinden wird.

Während des letztjährigen Prime Days erwarben Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt über 375 Millionen Produkte und sollen dabei laut Amazon mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar eingespart haben.

Der Prime Day 2023 fand am 11. und 12. Juli statt. Der erste Tag des Events, der 11. Juli, markierte den umsatzstärksten Tag in der Geschichte des Unternehmens.