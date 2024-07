Telestream bringt Apples „Continuity Camera“ in die Menüleiste

Telestream ist eine von dem Entwickler Linus Skucas angebotene App, die das iPhone oder iPad schnell über die Menüleiste erreichbar als externe Kamera bereitstellt. Als technische Grundlage fungiert dabei die auch als „Continuity Camera“ bekannte Apple-Funktion „Integrationskamera“.

Über das Telestream-Symbol in der Menüleiste kann man auswählen, ob man das iPhone als externe Kamera, als Scanner oder als Notizzettel zum Kritzeln verwenden will. Ein Mausklick auf die entsprechende Option startet die zugehörige Anwendung auf dem iPhone und die so erstellten Fotos, Scans oder Notizen werden dann direkt auf den Mac übertragen.

Der große Unterschied zu Apples Standardintegration der Integrationskamera ist die Tatsache, dass die neu erstellten Dateien unabhängig von irgendwelchen Anwendungen im Menü der Telestream-App zur weiteren Verarbeitung bereitstehen. Ihr könnt die Dateien dann per Drag-and-Drop auf die Anwendung eurer Wahl ziehen oder über das integrierte Speichern-Menü an einem Ort eurer Wahl ablegen.

Telestream lässt sich kostenlos laden und verwenden, allerdings ist die Anzahl der mit der App auf den Mac geladenen Dateien auf maximal fünf pro Woche limitiert. Diese Beschränkung lässt sich durch ein Upgrade auf die Vollversion der App aufheben. Zum Preis von 7,99 Euro kann man dann beliebig viele Dateien mithilfe von Telestream importieren und in der Verlaufsansicht zur weiteren Verwendung bereithalten.

„Integrationskamera“ Standardfunktion von macOS

Apple selbst bewirbt die Verwendung der „Integrationskamera“ insbesondere im Zusammenhang mit FaceTime. Ein iOS-Gerät kann hier als Videochat-Kamera für den Mac verwendet werden.

Darüber bietet die Funktion in den Anwendungen Pages, Numbers, Keynote, Notizen, TextEdit, Mail, Nachrichten und im Finder ab Werk die Möglichkeit, das iPhone oder iPad als Kamera oder Scanner für den Mac zu verwenden.

Ausführliche Infos zu den Standardfunktionen der „Integrationskamera“ findet ihr hier: