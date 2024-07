Ring Videoklingel und Echo Pop zum „günstigsten Preis aller Zeiten“

Der Onlinehändler Amazon füttert weiter an. 24 Stunden nachdem die WLAN-Stationen von eero ihren bislang günstigsten Preis erreicht haben, soll nun ein Bundle aus der Ring Video Doorbell und dem Echo Pop dafür sorgen, weitere Interessenten zu aktiven Prime Mitgliedern zu konvertieren.

Der Spezialpreis von 49,99 Euro (statt 154,98 Euro) lässt sich nämlich nur mit einer laufenden Prime-Mitgliedschaft beanspruchen. Laut Amazon wird das Angebot, das eine Ersparnis von 68 Prozent gegenüber dem regulären Preis entspricht, noch bis zum 15. Juli verfügbar sein.

Videotürklingel mit Push-Nachrichten

Die Ring Video Doorbell ermöglicht es, Besucher an der Haustür im 1080p-HD-Stream zu sehen und mithilfe der integrierten Gegensprechanlage zu kommunizieren.

Die Video-Türklingel besitzt eine verbesserte Bewegungserkennung und meldet per Push-Mitteilung auf dem iPhone, sobald Besucher an der Haustür klingeln oder der Bewegungssensor ausgelöst wird.

Die Ring Video Doorbell kann wahlweise über den integrierten Akku betrieben oder an eine bestehende Türklingelverdrahtung angeschlossen werden. Die Verbindung mit dem WLAN erfolgt über die Ring-App, zudem ist die Türklingel mit Amazons Echo-Geräten kompatibel.

Echo Pop mit Bluetooth und Alexa

Der Echo Pop ist ein kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit integrierter Alexa-Sprachsteuerung, der sich sowohl als Smart-Speaker als auch als regulärer Lautsprecher einsetzen lässt.

Üblicherweise wird der Echo Pop in mehreren Farben angeboten, im Bundle mit der Ring Video Türklingel ist allerdings nur die graue Variante erhältlich. Immerhin die Farbe der Türklingel darf gewählt werden: Hier stehen sowohl „Nickel Matt“ als auch „Venezianische Bronze“ zur Auswahl.

Wie gesagt, das 50-Euro-Angebot richtet sich ausschließlich an Prime Mitglieder. Amazon will mit den besonders günstigen Hardwareangeboten zum (Neu-)Abschluss einer Prime-Mitgliedschaft überreden, ehe am übernächsten Dienstag der Prime Day 2024 begangen wird.