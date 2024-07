Philips Hue: Rabattaktion macht Schalter und Sensoren besonders günstig

Bei Amazon läuft gerade eine „Smarter Sparen“-Aktion mit Philips Hue, in deren Rahmen man insbesondere auch beim Kauf von Zubehör wie Schaltern und Bewegungsmeldern einiges sparen kann. Wenn man zwei Artikel kauft, werden beim Günstigeren der beiden nochmal 40 Prozent vom Preis abgezogen.

Besonders zum Tragen kommt dieser zusätzliche Rabatt, wenn die gekauften Artikel ohnehin schon zu günstigeren Preisen gelistet werden. Kauft man beispielsweise zwei Philips Hue Dimmschalter, so stehen hier am Ende nur noch 12 Euro pro Stück auf dem Kassenzettel – das ist fast die Hälfe des offiziellen Preises in Höhe von 21,99 Euro.

Ähnlich verhält es sich bei Artikeln wie dem Philips Hue Tap Dial Schalter, dem Bewegungsmelder oder auch dem Wandschalter-Modul. Im Rahmen der Aktion ist zudem eine breite Auswahl von verschiedenen Lampen und Beleuchtungslösungen aus dem Portfolio von Philips Hue zu entsprechend reduzierten Preisen erhältlich.

Leistungsfähige App inklusive

Philips Hue lässt sich über die zugehörige und zum Teil auch in Starterpacks mit enthaltene Bridge auch in HomeKit einbinden. Unsere Erfahrung der letzten Jahre hat allerdings gezeigt, dass die direkte Steuerung mithilfe der Philips-Hue-App wesentlich zuverlässiger und vor allem auch schneller funktioniert. Der „Umweg“ über die Home-App sorgt immer noch zu oft dafür, dass die Statusabfrage der Lampen zu lange dauert und man sich auch beim Schalten mit Verzögerungen konfrontiert sieht.

Die App von Philips Hue bietet ihrerseits auch die Möglichkeit, Automatisierungen anzulegen und die Lichtsteuerung beispielsweise mit den Bewegungsmeldern des Herstellers zu verknüpfen. Solche direkt innerhalb des Philips-Hue-Systems angelegten Automatisierungen haben sich bei uns nun schon über mehrere Jahre hinweg im Dauerbetrieb als absolut zuverlässig erwiesen.

Philips Hue lässt sich seit vergangenem Jahr auch über Matter mit anderen Systemen verknüpfen. Diese Option scheint uns angesichts der direkten HomeKit-Kompatibilität für Apple-Nutzer jedoch weitgehend überflüssig zu sein.