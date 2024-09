Telegram will Nutzerdaten an Behörden weitergeben

Der Messenger-Dienst Telegram plant, IP-Adressen und Telefonnummern von Nutzern bei rechtlich gültigen Anfragen an Behörden weiterzugeben. Dies gab Telegram-CEO Pavel Durov persönlich bekannt. Die Messenger-Plattform ändert dafür ihre Nutzungsbedingungen und will kriminellen Nutzern so den Missbrauch des eigenen Angebotes in Zukunft erschweren.

Durov steht seit Kurzem in Frankreich unter Anklage. Die Vorwürfe gegen Durov umfassen eine Reihe schwerwiegender Anschuldigungen. Dazu gehören Beihilfe zur Nutzung der Plattform für illegale Aktivitäten, darunter der Besitz und die Verbreitung von pornografischen Bildern von Minderjährigen, Drogenhandel, sowie Betrug und Geldwäsche innerhalb einer organisierten kriminellen Gruppe.

Kurswechsel bei Telegram

Telegram war bisher dafür bekannt, Anfragen von Behörden weltweit weitgehend zu ignorieren, insbesondere wenn es um die Herausgabe von Nutzerdaten ging. Die Plattform hat nun begonnen, problematische Inhalte mithilfe von künstlicher Intelligenz und einem Team von Moderatoren aus ihren Suchergebnissen zu entfernen.

Die französische Anklage gegen den russischstämmigen Durov fokussiert sich unter anderem auf die Verweigerungshaltung des Unternehmens, Daten für rechtliche Abhörmaßnahmen bereitzustellen. Durov selbst hat die im Raum stehenden Vorwürfe zwar durchgehend zurückgewiesen, wird die laufenden Ermittlungen in Frankreich jedoch abwarten müssen, ehe eine Ausreise wieder möglich ist.

Druck von Regierungen weltweit

Unter Durovs Leitung hat Telegram immer wieder Konflikte mit Regierungen ausgelöst, von der EU bis hin zu autoritären Staaten wie Russland und Iran. Die Plattform wurde sowohl von Protestbewegungen als auch von Extremisten und Verschwörungstheoretikern genutzt.

2018 versuchte Russland, Telegram zu blockieren, zog die Maßnahme aber nach zwei Jahren wieder zurück. Die Festnahme Durovs führte zu mehreren Anpassungen bei Telegram. So wurden kürzlich neue Medien-Uploads deaktiviert, um gegen Bots und Betrüger vorzugehen.

