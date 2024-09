Anker: Neue 6-Port-Ladestation als günstige Prime-Alternative

Der Zubehör-Anbieter Anker erweitert sein Angebot an Ladegeräten um ein neues, preisgünstiges Modell für den Schreibtisch, das 112 Watt Gesamtleistung bietet. Die 6-Port-Ladestation, die einen Listenpreis von 39,99 Euro trägt, zur Markteinführung aber mit einem 15-Prozent-Rabatt erhältlich ist, bietet drei USB-C- und drei USB-A-Anschlüsse mit denen sich iPhone, iPad, MacBook und andere Endgeräte gleichzeitig mit Strom versorgen lassen.

Günstiger als großes Prime-Gerät

Im Vergleich zum Anker Prime Ladegerät, das ebenfalls sechs USB-Anschlüsse bietet, richtet sich das neue Modell insbesondere an Nutzer, die auch mit 112 Watt statt 200 Watt Gesamtleistung leben können, aber eben nur die Hälfte zahlen möchten.

Das Anker Prime Ladegerät, das für 79,99 Euro verkauft wird, bietet vier USB-C- und zwei USB-A-Ports und ist für anspruchsvollere Nutzer konzipiert, die besonders leistungsstarkes Schnellladen benötigen. Das Prime Modell unterstützt eine Gesamtleistung von bis zu 200 Watt und liefert bis zu 100 Watt über seine USB-C-Ports.

112 Watt gesamt, 30 Watt per USB-C

Ankers neues Modell bietet maximal 30 Watt über die USB-C-Ports, kann damit aber locker auf ein iPhone oder ein MacBook Air laden. Das MacBook Air ist laut Anker innerhalb von 100 Minuten auf 50 Prozent geladen. Das iPhone 15 Pro Max lädt über denselben Anschluss in nur 30 Minuten auf 50 Prozent.

Mit seinen sechs Ports bietet sich das in Schwarz und Weiß erhältliche Gerät für den Einsatz in Familien und Büros an, in denen mehrere Geräte gleichzeitig genutzt und geladen werden – wir haben eine vergleichbare Ladestation an der Garderobe, wo die Elektronik nach der Heimkehr in der Regel erst mal liegenbleibt.

Zum Lieferumfang gehören neben dem Ladegerät auch ein Silikon-Kabelhalter, der Kabelchaos auf dem Schreibtisch verhindern soll. Anker bietet außerdem eine 18-monatige Garantie auf das Produkt.

Der Anbieter betont die Sicherheitsfeatures des Ladegeräts, das durch die MultiProtect-Zertifizierung unter anderem Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz und eine automatische Anpassung des Ladestroms bieten soll.