„Detail“ macht iOS-Geräte oder eine Spiegelreflex zu Mac-Kameras

Detail sieht sich nicht nur als Anwendung für Nutzer, die bislang noch gar keine oder lediglich eine schlechte Kamera am Mac haben, sondern schafft auch die Basis für die Verwendung von mehreren Kameras gleichzeitig. So kann man während einer Übertragung beispielsweise zwischen verschiedenen Blickwinkeln wählen oder bei Bedarf zu einer Zoom- oder Detailaufnahme wechseln.

Die Mac-Anwendung Detail richtet sich an Nutzer, die regelmäßig an Videokonferenzen teilnehmen oder sonst eigene Videostreams in Netz schicken. Ihr habt damit verbunden die Möglichkeit, externe Kameras mit eurem Mac zu verbinden – neben gewöhnlichen Webcams oder einer kompatiblen DSLR-Kameras kann dies auch ein iPhone oder iPad sein.

