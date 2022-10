Telegram: Justizministerium ordnet Strafzahlungen an

Erst nachdem die US-Unternehmen Google und Apple vermittelnd tätig wurden konnte die Bundesregierung Kontakt zum Kurznachrichten-Dienst Telegram aufbauen . Zuvor war der kostenfrei nutzbare Dienst wegen seiner (mangelhaften) Inhaltskontrolle in die Kritik geraten. Telegram so die hiesigen Behörden, würde sich zunehmend zu einem „Medium der Radikalisierung“ entwickeln wo neben, Verschwörungstheorien auch Mordaufrufe und andere bedrohende Inhalte veröffentlicht werden würden, ohne dass dies Konsequenzen nach sich ziehen würde.

„Unsere Gesetze gelten für alle. Das Bundesamt für Justiz hat zwei Bußgeldbescheide in Höhe von insgesamt mehreren Millionen Euro gegen „Telegram“ erlassen. Die Anbieter von Messengerdiensten und Sozialen Netzwerken tragen eine besondere Verantwortung, gegen Hetze und Gewaltaufrufe auf den Plattformen vorzugehen. Dazu gehört die Pflicht, Beschwerdesysteme für Meldungen strafbarer Inhalte durch Nutzer einzurichten. Und sie müssen in Deutschland für einen Zustellungsbevollmächtigten sorgen. Diesen gesetzlichen Vorgaben und dieser Verantwortung kann man sich nicht durch den Versuch der Nichterreichbarkeit entziehen. Ich bin froh, dass unser konsequenter Einsatz uns hier einen Schritt weitergebracht hat.“

Insert

You are going to send email to