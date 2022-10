Nur noch Freemium: Take-Two stampft Spiele-Schmiede Playdots ein

Der amerikanische Computerspiele-Riese Take-Two Interactive wird das auf mobile Spiel spezialisierte Entwickler-Studio Playdots dicht machen und hat jetzt die Einstellung des erst im September 2020 übernommenen Studios bekanntgegeben. Diese wird die Entlassung von 65 Mitarbeitern zur Folge haben wird.

Zynga wird übernehmen

Playdots zeichnete unter anderem für Spiele wie das Puzzle Two Dots verantwortlich, das immer noch im App Store angeboten wird, lieferte mit Applikationen wie Garden Tails aber auch Spiele für Apples Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade aus.

Playdots war vor rund zwei Jahren zum Gesamtpreis von 192 Millionen Dollar in das üppige Portfolio von Take-Two Interactive eingegliedert worden. Ausschlaggebend für die Übernahme schien damals vor allem der Erfolgstitel Two Dots, der zum Zeitpunkt der Übernahme bereits 80 Millionen Downloads auf sich vereinen konnte und seine Spiele mit fast 3000 Levels und kontinuierlichen Content-Updates bei der Stange hielt.

GTA und Civilization mit In-Apps

Two Dots soll fortan unter der Regie des ebenfalls zu Take-Two gehörenden Spiele-Studios Zynga weiter angeboten werden. Auch die entlassenen Mitarbeiter sollen die Möglichkeit bekommen sich erneut zu bewerben, um dann bei Zynga angeheuert zu werden. Zynga wurde unter anderem durch FarmVille bekannt und bietet Spiele wie Words With Friends, Game of Thrones Slots Casino, Crosswords With Friends und Zynga Poker an – Titel die auch in Apples App Store zu den umsatzstarken Titel zählen, bei denen Mikrotransaktionen elementarer Spielbestandteil sind.

Zukünftig will sich Take-Two Interactive auf den Ausbau des Free-to-Play-Angebotes konzentrieren und Zynga dafür nutzen weiteren In-App-Kauf-Titel aus bekannten Serien wie Grand Theft Auto, NBA 2K und Civilization zu erstellen. Ein Zukunft, in der offenbar kein Platz mehr für Kreativ-Studios wie Playdots ist.