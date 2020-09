Teheran startet auf Apple TV+, deutsche Produktionen auf Disney+

Auf https://www.apple.com/de/apple-tv-plus/ stehen von heute an die ersten drei Folgen des Spionage-Thrillers Teheran zum Abruf bereit. Die Serie handelt von einer Agentin des israelischen Geheimdienstes Mossad, die im Rahmen einer verdeckten Operation bei der geplanten Zerstörung eines Kernreaktors im Iran eingesetzt wird.

Der Spionage-Thriller stammt aus der Feder des Drehbuchautors Moshe Zonder, dessen Netflix-Serie „Fauda“ eine IMDb-Bewertung von überdurchschnittlich guten 8,2 Punkten für sich verbuchen kann und von 2015 bis 2020 mit neuen Folgen versorgt wurde.

Zum Serienstart hat Apple auch ein „Behind the Series“-Video zu Teheran veröffentlicht, das wir gemeinsam mit dem offiziellen Trailer hier einbetten.

Disney+ integriert deutsche Produktionen

Disney+ erweitert sein Angebot von heute an auch um in Deutschland produzierte Inhalte. Zur Premiere stehen jeweils zwei Filme aus den Reihen „Ostwind“ und „Wickie“ bereit, weitere Produktionen werden vom kommenden Monat an folgen, der Fokus liegt mit Filmen wie „Fünf Freunde“ und „Hui Buh“ dabei auf familienfreundlichen Inhalten besonders für Kinder.

Lokale Akquisitionen waren von Anfang an ein wichtiger Baustein unserer Erfolgs-Strategie für Disney+. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren lokalen Partnern, wie u.a. Leonine und Constantin Film, ein solch großartiges Line-up an deutschen Filmen auf die Plattform bringen können. Insbesondere Familien können wir damit ein umfangreiches Paket an deutschen Filmen anbieten, die die Inhalte von Disney+ optimal ergänzen.

Deutsche Produktionen bei Disney+: