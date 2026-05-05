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Nachrichtenanbieter wechselt zu WhatsApp

Tagesschau: Nachrichten-Auslieferung per iMessage eingestellt
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Der iMessage Business Chat bleibt in Deutschland ein Nischenangebot und verliert nun einen seiner sichtbarsten Inhalte-Lieferanten. Die Tagesschau hat ihren Nachrichtenkanal über Apples Nachrichten-App zum 5. Mai 2026 eingestellt. Eine entsprechende Ankündigung erfolgte bereits Ende April und wurde nun umgesetzt.

Nachrichten Imessage

Nachrichten per iMessage: Die Tagesschau startete 2020

Damit entfällt eines der wenigen regelmäßig gepflegten News-Angebote innerhalb von iMessage. Bislang hatte die Tagesschau dort zwei tägliche Zusammenfassungen verschickt und zusätzlich auf Eilmeldungen hingewiesen. Nutzer erhielten die Nachrichten direkt in der Apple-App, ohne zusätzliche Anwendungen installieren zu müssen.

Die Einstellung reiht sich in die bislang zurückhaltende Nutzung des iMessage Business Chats hierzulande ein. Schon im früheren Überblick zeigte sich, dass nur wenige Anbieter den Kanal aktiv bespielen. Neben kleineren Projekten wie dem Vorlese-Angebot blieb vor allem das Engagement etablierter Medienhäuser die Ausnahme.

Tagesschau Whatsapp Ankuendigung

Fokus liegt künftig auf WhatsApp-Kanälen

Künftig verweist die Tagesschau auf alternative Verbreitungswege. Im Mittelpunkt steht dabei der Kanal innerhalb von WhatsApp, über den sich das bisherige Angebot nahezu identisch abonnieren lässt. Nutzer sollen dort ebenfalls regelmäßige Nachrichten-Updates erhalten und können auch Benachrichtigungen aktivieren.

Tagesschau Whatsapp

Darüber hinaus nennt die Redaktion weitere Plattformen wie das dezentrale Netzwerk Mastodon sowie die eigene Anwendung und Website. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen über US-Abhängigkeiten und Plattformwechsel wirkt der Schritt ambivalent. Während Teile der Nutzerschaft Alternativen zu WhatsApp suchen, verschiebt sich das Angebot eines öffentlich-rechtlichen Anbieters nun ausgerechnet dorthin.

Für Apples iMessage bedeutet dies einen weiteren Rückschlag beim Versuch, sich als Distributionskanal für redaktionelle Inhalte zu etablieren. Ohne kontinuierliche Angebote bekannter Anbieter bleibt die Funktion für viele Nutzer kaum sichtbar.

Mit Dank an Nico!
05. Mai 2026 um 14:00 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Habe es sehr gerne genutzt und bin äußerst Traurig, dass die Tagesschau diesen Infoweg beendet.

    Auf Whatsapp zu verweisen ist für mich als Whatsapp/Meta-Gegner ein Schlag ins Gesicht.

    Für mich war die Haushaltsabgabe hierbei sehr gut investiert fand den Weg sehr komfortabel.
    Die Tagesschau App gefällt mir absolut nicht und musste auf die BR24 App ausweichen, was aber nur bedingt ein würdiger Nachfolger ist für mich.

    Schade Tagesschau/ARD, dass ihr euch so entschieden habt.

  • Gerade diese top 3 Meldungen morgens/abends fand ich sehr praktisch. WhatsApp ist für mich keine Alternative. Weis jemand, ob es diese Meldungen noch wo anders gibt? Mastodon wäre zwar eine gute Alternative (sogar RSS fähig) aber hier werden ja alle Meldungen gepostet. Das ist mir definitiv zu viel.

  • Frage: Kennt jemand eine Alternative für die Tagesschau Nachrichten via iMessage?
    In dem verlinkten alten Artikel wird die FAZ genannt, doch das scheint es auch nimmer zu geben.
    Danke im Voraus.

  • Ich habe bewusst auf diesen Vertriebskanal gesetzt, da hier die wichtigsten Infos knapp zusammengefasst wurden. So konnte ich entscheiden was ich weiterlese. Aber auf WhatsApp wechseln werde ich nicht und werde daher wohl keine News mehr konsumieren. Die Newswebseiten sind so voll mit News, dass verträgt auch meine Psyche nicht mehr

  • Michelangelo und Huhn Hubert

    Wirklich sehr sehr schade!! :(
    War für mich die beste und bequemste Art um bei den Nachrichten up-to-date zu bleiben, auch wenn es mal stressig war im Alltag…

  • Habe mich Heute auch geärgert über den Verlust und iMessage ist schon geil. Nur schafft es Apple nicht mit den anderen Messenger gleich zu ziehen. Es fehlt eine Android Variante. Dann gibt es keinen Client für Windows oder Linux. Es gibt ja nicht mal die Anbindung in der Browser-Version der Cloud?
    Erst wenn die Reichweite gegeben ist, kann das was werden.
    WhatsApp geht „leider“ überall.

  • Habe nur ich das Problem, dass die App der Tagesschau beim nach unten scrollen immer wieder nach oben, zum Anfang springt?

  • Tja, alle ka…machen nun mal auf den größten Haufen, schade.

  • Super schade, dass es eingestellt wird, das war wirklich sehr praktisch und komfortabel, die wichtigsten Infos des Tages zu bekommen.

    Ich sah mich gezwungen, vorübergehend zu WhatsApp zu wechseln.
    Den Tipp mit Mastodon werd ich mir anschauen.

  • Das war so gut!
    Ich kann dir Entscheidung nicht im geringsten verstehen.

  • Auch wenn ich persönlich nicht viel mit News über Messenger anfangen kann und lieber Apps verwende: der sinnvollste Kanal für eine solche Funktion wäre RCS. Damit hätte man Android und iPhone gleichermaßen bedient und würde auf einen offenen Industriestandard setzen, der ohne Apps von Drittanbietern auskommt.

  • Klar da kann man MEHR WERBUNG verbreiten. Unglaublich diese öffentlichen

  • Ich lese von dieser Möglichkeit hier zum ersten mal! Will garnicht wissen wieviele es genauso geht und von diesem noch nie gehört haben. Schade, diese Möglichkeit hätte ich tatsächlich auch genutzt. Irgendwelche überladene Apps will ich dafür nicht.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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