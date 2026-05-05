Tagesschau: Nachrichten-Auslieferung per iMessage eingestellt

Der iMessage Business Chat bleibt in Deutschland ein Nischenangebot und verliert nun einen seiner sichtbarsten Inhalte-Lieferanten. Die Tagesschau hat ihren Nachrichtenkanal über Apples Nachrichten-App zum 5. Mai 2026 eingestellt. Eine entsprechende Ankündigung erfolgte bereits Ende April und wurde nun umgesetzt.

Nachrichten per iMessage: Die Tagesschau startete 2020

Damit entfällt eines der wenigen regelmäßig gepflegten News-Angebote innerhalb von iMessage. Bislang hatte die Tagesschau dort zwei tägliche Zusammenfassungen verschickt und zusätzlich auf Eilmeldungen hingewiesen. Nutzer erhielten die Nachrichten direkt in der Apple-App, ohne zusätzliche Anwendungen installieren zu müssen.

Die Einstellung reiht sich in die bislang zurückhaltende Nutzung des iMessage Business Chats hierzulande ein. Schon im früheren Überblick zeigte sich, dass nur wenige Anbieter den Kanal aktiv bespielen. Neben kleineren Projekten wie dem Vorlese-Angebot blieb vor allem das Engagement etablierter Medienhäuser die Ausnahme.

Fokus liegt künftig auf WhatsApp-Kanälen

Künftig verweist die Tagesschau auf alternative Verbreitungswege. Im Mittelpunkt steht dabei der Kanal innerhalb von WhatsApp, über den sich das bisherige Angebot nahezu identisch abonnieren lässt. Nutzer sollen dort ebenfalls regelmäßige Nachrichten-Updates erhalten und können auch Benachrichtigungen aktivieren.

Darüber hinaus nennt die Redaktion weitere Plattformen wie das dezentrale Netzwerk Mastodon sowie die eigene Anwendung und Website. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen über US-Abhängigkeiten und Plattformwechsel wirkt der Schritt ambivalent. Während Teile der Nutzerschaft Alternativen zu WhatsApp suchen, verschiebt sich das Angebot eines öffentlich-rechtlichen Anbieters nun ausgerechnet dorthin.

Für Apples iMessage bedeutet dies einen weiteren Rückschlag beim Versuch, sich als Distributionskanal für redaktionelle Inhalte zu etablieren. Ohne kontinuierliche Angebote bekannter Anbieter bleibt die Funktion für viele Nutzer kaum sichtbar.