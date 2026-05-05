Neue LEGO-Retro-Konsole kostet nur 39,99 Euro

LEGO baut seine Gaming-Reihe weiter aus und hat mit der SEGA Mega Drive Spielkonsole ein neues Retro-Set angekündigt. Das Modell besteht aus 479 Teilen und ist zwar ab 12 Jahren freigegeben, aber richtet sich vor allem an Nostalgiker, die mit SEGA, Sonic und 16-Bit-Konsolen aufgewachsen sind. Im deutschen LEGO-Shop wird das Set für 39,99 Euro gelistet, der Verkaufsstart ist für den 1. Juni 2026 vorgesehen.

Das Set bildet die klassische SEGA-Konsole im Kleinformat nach. Interessant ist dabei, dass sich zwei Varianten bauen lassen: der SEGA Mega Drive, der 1988 in Japan und 1990 in Europa erschien, oder als SEGA Genesis, der 1989 in Nordamerika auf den Markt kam.

Zum Lieferumfang gehören zwei abnehmbare Controller, ein herausnehmbares Modul und mehrere Aufkleber. Als kleines Extra nennt LEGO zudem ein Easter Egg in Form eines Porträts von Sonic the Hedgehog.

LEGO entdeckt die Retro-Konsolen

Die SEGA Mega Drive Spielkonsole reiht sich in eine wachsende Zahl von LEGO-Sets ein, die klassische Spielhardware aufgreifen. Besonders bekannt sind das große Nintendo Entertainment System mit Röhrenfernseher, der Atari 2600 und der zuletzt vorgestellte Game Boy. Im Vergleich zu diesen Sets fällt das neue SEGA-Modell deutlich kompakter und günstiger aus.

Mit 479 Teilen ist die Mega-Drive-Konsole weniger ein großes Ausstellungsstück als ein kleines Nostalgie-Set für Regal, Schreibtisch oder Gaming-Zimmer. Die fertige Konsole ist 4 Zentimeter hoch, 16 Zentimeter breit und 12 Zentimeter tief. Die beiden Controller kommen laut LEGO auf 2 Zentimeter Höhe, 8 Zentimeter Breite und 2 Zentimeter Tiefe.



Dass LEGO inzwischen gleich mehrere klassische Konsolen als Bausets auflegt, macht Hoffnung auf weitere Ausflüge in die Technikgeschichte. Neben Gaming-Hardware gäbe es schließlich auch abseits der Konsolen genug Kandidaten für kleine Sammlermodelle. Ein iPod aus LEGO? Ein bunter iMac G3? Man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Für Apple-Nutzer ist die Meldung vor allem als kleine Retro-Notiz interessant: SEGA-Spiele sind längst auch auf iPhone, iPad, Apple Arcade oder über Emulatoren ein Thema. Mit dem LEGO-Modell kommt nun eine kleine Deko-Version der Konsole dazu, die an die Ära vor App Store, Cloud-Gaming und Abo-Diensten erinnert.

Das Set ist im LEGO-Shop bereits gelistet, kann derzeit aber noch nicht bestellt werden.

