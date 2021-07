System Color Picker: Farben wählen, Farbwerte kopieren

Der System Color Picker lässt sich dabei wahlweise als reguläre Mac-Applikation nutzen oder in der Menüleiste ablegen. Zudem lassen sich alle wichtigen Funktionen der App per Tastaturkürzel aufrufen. Der System Color Picker ist kostenlos, 3 Megabyte klein und läuft ab macOS 11.3.

