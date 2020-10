T2-Sicherheitslücke: Modifiziertes Netzteil lässt umfassende Manipulationen zu

Die Sicherheitslücke im T2-Prozessor aktueller Macs könnte Apple noch Probleme bereiten. Sicherheitsforscher und Hacker beschäftigen sich intensiv mit den damit verbundenen Möglichkeiten. Ein aktueller Eintrag in dem eigens zu diesem Thema eingerichteten T2 Development Blog lässt befürchten, dass sich auf Basis dieser nicht behebbaren Schwachstelle schwerwiegende Angriffe durchführen lassen.

Bislang konnte man die Sicherheitsprobleme um den T2-Prozessor noch vergleichsweise gelassen betrachten, da für eine Ausnutzung stets vorausgesetzt wurde, dass der Angreifer physischen Zugriff auf den Computer des Opfers hat. Der aktuelle Bericht wirft diesbezüglich allerdings die Theorie in die Runde, dass dies auch mit entsprechend modifizierter Hardware möglich sei, beispielsweise einem manipulierten USB-C-Ladegerät. Die für diesen Zweck nötige Elektronik soll sich in Kürze bestellen lassen.

Als Beispiel skizziert der Blog-Eintrag dann auch einen Angriff mithilfe eines modifizierten USB-C-Geräts in Größe eines Netzteils, mit dessen Hilfe man Apples T2-Chip in den Wartungsmodus versetzen und anschließend per checkra1n-Jailbreak die Firmware des Prozessors ersetzen könne. In der Folge sei es dann beispielsweise denkbar, einen sogenannten Key-Logger zu aktivieren, der alle Tastatureingaben protokolliert. Dies sei wiederum möglich, weil die Tastatur von Apples mobilen Computern direkt mit dem T2 verbunden ist. macOS könne man dabei komplett außen vor lassen, sodass der Nutzer beim Startvorgang oder der Nutzung keinerlei Änderungen wahrnimmt.

Die Idee mit dem Angriff mittels manipulierter Anwender-Hardware ist keinesfalls neu. Bereits im vergangenen Jahr haben wir über dergleichen berichtet. Ein Schweizer Sicherheitsforscher demonstrierte dabei, wie ein manipuliertes Lightning-Kabel auf Basis einer USB-Schwachstelle den drahtlosen Zugriff auf einen Mac und darauf befindliche Daten ermöglichte. Das sogenannte „O.M.G. Keylogger Cable“ lässt sich seither in verschiedenen Ausführungen im Internet bestellen.