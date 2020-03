Synology DS220j: Neues Einsteiger-NAS beerbt die DS218j

Die NAS-Spezialisten von Synology haben heute die neue DiskStation DS220j in den Markt geschoben. Die zweite Neuveröffentlichung im laufenden Jahr nach der DS420j Ende Januar.

Der kompakte Server für Privatanwender ist mit einer Preisempfehlung von ~169 Euro ausgezeichnet und hat NAS-Einsteiger im Blick, die ihre Fotos, Videos, Dokumente und alle persönlichen Daten sichern und teilen wollen.

Synology positioniert die DS220j als offiziellen Nachfolger der DS218j, was uns einen kurzen Umweg über die Synology-Namenskunde beschreiten lässt.

Synology-Namenskunde

DS, also „DiskStation“, heißen so gut wie alle NAS-Modelle des Anbieters, die als eigenständige Einheit betrieben und nicht in einem Rack verbaut werden. Die voranstehende „2“ gibt die Anzahl der maximal möglichen Festplatten-Plätze (inklusiver optionaler Erweiterungseinheiten) an, die „20“ das Jahr der Markteinführung.

Das angehängte „j“ zeichnet besonders günstige Einsteiger-Modelle aus, in denen weder eine schnelle CPU arbeitet noch ein Hardware-Modul zum performanten Video-Streaming verbaut ist.

Damit ist klar: Die heute veröffentlichte DiskStation DS220j ist ein kompaktes NAS-Modell mit zwei Festplatten-Slots.

Die kleine Schwester, die DS120j, hat Synology im vergangenen November präsentiert. Der Mitbewerber QNAP hat mit der TS-251D erst Ende Januar ebenfalls ein NAS mit zwei Einschüben präsentiert.

Synology DS220j – Die technischen Eckdaten