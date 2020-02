SwitchGlass: Flexibler Mac-Programmumschalter für Maus-Arbeiter

John Siracusa war hier erst kürzlich mit seiner App Front and Center vertreten. Mit SwitchGlass hat der Entwickler und Autor nun eine weitere, sehr spezialisierte Mac-App im Angebot. Die Anwendung stellt einen konfigurierbaren Programmumschalter als Ergänzung oder auch Alternative zum Dock und der per Tastenkürzel Befehl-Tab verfügbaren, in macOS integrierten Funktion bereit.

Siracusas neue App präsentiert sich frei platzierbar als schwebende Programmleiste und erfordert die Bedienung mit der Maus. Ein einfacher Klick bringt alle Fenster der jeweiligen App in den Vordergrund, alternativ kann mittels zusätzlich gedrückter Shift-Taste auch nur ein einzelnes Fenster nach vorne geholt werden. Bei gleichzeitig gedrückter Alt-Taste wird wie auch sonst vom Finder gewohnt die vorherige App direkt ausgeblendet. Per Rechtsklick lässt sich dann noch festlegen, ob eine Anwendung in der SwitchGlass-Leiste angezeigt werden soll.

SwitchGlass wird zum Preis von 5,49 Euro angeboten. Weiterführende Infos rund um die App findet ihr in dem vom Entwickler veröffentlichten FAQ-Dokument.