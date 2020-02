Open-Source-Firewall Lockdown springt auf den Mac

Lockdown hat bereits vergangenen Sommer als „erste Open-Source-Firewall für das iPhone“ Erwähnung gefunden. Jetzt haben die Entwickler eine Version für den Mac nachgeschoben.

Auf Apple-Rechnern platziert sich Lockdown in der Menüleiste und kommt bereits mit einem kleinen Set an vorgefertigten Regeln, erwartet von euch allerdings ergänzende Pflege. So könnt ihr die Liste der von Lockdown blockierten Domains selbständig verwalten und erweitern.

Sobald die App aktiv ist, habt ihr dann jederzeit die Möglichkeit, per Mausklick einen Blick auf die Liste der durch die App blockierten Verbindungen zu werfen. In den Standardeinstellungen hindert die App in erster Linie Website-Tracker, darunter jene von Facebook und Google, an der Arbeit.

Lockdown ist kostenlos, weil die Entwickler damit auf ihren kostenpflichtigen VPN-Dienst aufmerksam machen wollen. So steht in der Menüleisten-App dann auch die Option bereit, sich mit den Lockdown-VPN-Kundendaten anzumelden. Das Angebot kann zu Jahrespreisen ab 53 Euro über die iOS-Apps von Lockdown gebucht werden. Die Mac-App lässt sich grundsätzlich aber auch ohne diese Option als kostenlose Firewall verwenden.