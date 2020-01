App holt "Classic-Modus" zurück Front and Center: Per Mausklick alle App-Fenster in den Vordergrund holen

Mit Front and Center bietet John Siracusa eine kleine Mac-App an, mit deren Hilfe sich das Klickverhalten von Programmfenstern unter macOS Catalina beeinflussen lässt. Alternativ zum Standardmodus von macOS, der nur das jeweils angeklickte Fenster in den Vordergrund bringt, könnt ihr einen „Classic-Modus" anwählen, der jeweils alle Fenster der betreffenden App nach vorne holt. Die zum Preis von 3,49 Euro angebotene App ist zweifellos ziemlich nerdig und als kleines Bonbon für Mac-Nutzer zu sehen, die schon vor OS X bei der Stange waren. Der Classic-Modus bringt das Verhalten der alten Mac-Betriebssysteme vor der Einführung von Mac OS X bzw. macOS im Jahr 2001 zurück. Jüngere und wohl auch die meisten älteren Apple-Nutzer verwenden an dieser Stelle den Programmwechsel durch Drücken der Tastenkombination Befehl-Tab. Ganz das Gleiche ist dies natürlich nicht, Siracusas App ermöglicht eine klein wenig andere Arbeitsweise. Wer sich den Download im Mac App Store besorgt, hat die Möglichkeit, ohne Neustart flexibel zwischen dem Standard- und Classic-Modus zu wechseln. Optional lässt sich festlegen, ob das App-Symbol im Dock und ein Schnellumschalter in der Menüleiste jeweils angezeigt werden.