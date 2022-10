SwitchGlass: Dedizierter App-Switcher in Ausgabe 2.0

Zudem bietet sich SwitchGlass als Drag-and-Drop-Ziel zur Ablage von Dateien an und kann wahlweise eines oder alle Fenster der gewählten Apps in den Systemvordergrund bringen.

SwitchGlass richtet sich vornehmlich an Trackpad- bzw. Maus-Nutzer, die eine Alternative zum (vielleicht standardmäßig ausgeblendetem) Dock suchen, um per Klick zwischen den aktiven Applikationen hin und her zu wechseln.

Die im deutschen Mac App Store für 5,99 Euro angebotene Mac-Anwendung SwitchGlass ist in der neuen Version 2.0 erschienen und wurde mit zahlreichen kleinen Detail-Verbesserungen versehen, die sich an Fans und neue Nutzer des dedizierten App-Switchers richten.

