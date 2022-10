iCloud.com erhält Redesign: Vorschauseite zeigt neue Gestaltung

Eben jene Online-Anlaufstelle steht kurz vor einem Neustart. Wie dieser aussehen wird, zeigt Apple interessierten Anwendern bereits auf der Vorschauseite beta.icloud.com . Wer sich dort einloggt, kann die neue Kachel-Optik bereits in Augenschein nehmen, die sich über einen neue Layoutoption auf der Startseite problemlos an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt.

An einer Apple ID hängt nicht nur eine Identität und eine E-Mail-Adresse, die Apple-Konten verfügen auch über Online-Speicher, können Fotos in der Cloud sichern sowie Notizen, Erinnerungen und Kalendereinträge verwalten und vieles mehr.

