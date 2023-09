Switcher: Mac-App verhindert versehentliche Tastatureingaben

Die Mac-Applikation Switcher ist eine der Anwendungen, die eigentlich nur ein spezifisches Problem adressieren sollte, mit der Zeit aber durch zusätzliche Funktionserweiterungen ergänzt wurde, die etwas themenfremd aber dennoch nützlich sind.

Bei Switcher handelt es sich um ein Open-Source-Projekt, das auf der Code-Plattform GitHub zum Download angeboten wird und weniger als fünf Megabyte auf die Waage bringt.

Switcher ist nicht von Apple beglaubigt und muss während der ersten Ausführung per Rechtsklick gestartet werden. Anschließend verlangt die Anwendung dann noch einen Eintrag in den Systemeinstellungen. Hier muss der Download im Bereich „Datenschutz & Sicherheit“ in die Auswahl der Anwendungen aufgenommen werden, die auf die Bedienungshilfen des Systems zugreifen können. Anschließend stehen drei Kernfunktionen zur Verfügung:

Versehentliche Tastatureingaben

Switcher kann so konfiguriert werden, dass ausgewählte Tastenkombinationen in ausgesuchten Anwendungen erst nach einer zusätzlichen Abfrage durchgeführt werden. Dies verhindert das versehentliche Schließen von Anwendungen die keine eigenen Dialoge diesbezüglich einsetzen. Zudem lässt sich der Warnhinweis auch so konfigurieren, dass dieser nach beliebigen Tastenkürzel in der ausgewählten Anwendung eingeblendet wird. Etwa beim Löschen von Inhalten in Dropbox.

Mausrad-Umkehr

Darüber hinaus bringt Switcher die Möglichkeit mit, die Scrollrichtung von Maus und Magic Trackpad mit einem Klick umzukehren. Eine Schnellfunktion, für die uns spontan kein Einsatzzweck einfallen will, wer hier aber häufig zwischen beiden Laufrichtungen wechseln muss, der freut sich darüber, nicht mehr in die Systemeinstellungen abtauchen zu müssen.

Keymapper auf App-Basis

Ebenfalls in Switcher integriert ist ein umfangreicher Keymapper, der in ausgewählten Anwendungen das Verhalten einzelner Tasten ändern kann. Auch hier muss ein konkreter Einsatzzweck vorliegen. Ist dieser gegeben, dann kann Switcher hier helfend zur Hand gehen.