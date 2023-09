Vielleicht ein neues iPad Air, aber kein Tablet-Event im Oktober

Ähnlich wie schon bei der Markteinführung des MacBook Pro mit M2 Pro- und M2 Max-Prozessoren im Januar könnte Apple auch das neue iPad Air schlicht mit einer begleitende Pressemitteilung in den Markt einführen und sich das gewohnte Marketing-Event verkneifen. Zumindest so lange, bis das iPad Pro vor seiner nächsten Überarbeitung steht. Und bis dahin wird wohl gar nicht mehr so viel Zeit verstreichen.

Apples iPad-Portfolio wird sich in diesem Jahr nicht mehr signifikant verändern. Dies behauptet der für gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman und hat die Präsentation eines neuen Tablets im Rahmen des für morgen angesetzten Apple Events so gut wie ausgeschlossen. Der Dienstag gehört dem iPhone und der Apple Watch.

Insert

You are going to send email to