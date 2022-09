SwitchCenter: Alternativer Fenster-Umschalter konkurriert mit AltTab

Hier wirkt AltTab eher wie aus einem Guss. Zudem will im Hinterkopf behalten werden, dass sich AltTab als Freeware-Download anbietet. Auch SwitchCenter ist erst mal als Gratis-Download gestartet, nach Angaben des Entwicklers soll langfristig jedoch ein Premium-Download mit zusätzlichen Funktionen angeboten werden. Was dieser dann mehr können wird als SwitchCenter ist allerdings noch unklar.

Nach dem Aufruf des zugehörigen Tastaturkurzbefehls (Alt+Tab und Command+E werden nach der Installation standardmäßig unterstützt) zeigt SwitchCenter alle momentan offenen Programmfenster, sortiert nach zugehörigen Anwendungen, neben- und untereinander an. Zudem blendet die Anwendung auch die Anzahl der aktuell minimierten Fenster ein, die sich nach Mausklick in einer Textübersicht präsentieren.

