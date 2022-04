Vodafone füttert an: Mehrere PayTV-Sender ab 1. Mai kostenlos

Warum Vodafone die Sender ausgerechnet in den Tagen des Jahres zur Verfügung stellt, in denen das Wetter wieder besser und der Fernseher wieder weniger genutzt wird, ist unklar.

ProSieben FUN richtet sich seinerseits an jüngere Jahrgänge und strahlt US-Inhalte wie „The Late Show with James Cordon“ oder auch „Saturday Night Live“ aus.

Während sich Kabel Eins CLASSICS auf die Ausstrahlung von Kultfilmen und Klassikern konzentriert – als Highlights für den Aktionszeitraum werden unter anderem „21 Jump Street“, „22 Jump Street“, „Sommer in Orange“, „Das Jerico Projekt“ und „Keine Halben Sachen“ angeführt – will Sat.1 emotions mit Eventkino locken, das vornehmlich auf Dramen, romantische Filme und Komödien setzt.

Der Netzbetreiber Vodafone hat die Freischaltung mehrerer PayTV-Sender in den kommenden Frühsommerwochen angekündigt und will GigaTV-Kunden so von der langfristigen Bezahlung für die Premium-Inhalte deutscher Anbieter überzeugen. Neben ProSieben FUN und Sat.1 emotions soll auch das Spartenprogramm Kabel Eins CLASSICS sieben Wochen lang kostenfrei zur Verfügung stehen.

Insert

You are going to send email to