Swish: Mac-Fenster mit Trackpad-Gesten steuern

Den Fenstermanager Swish haben wir bereits bei seiner Veröffentlichung vorgestellt. Mittlerweile ist die App auch bereit für die kommende macOS-Version Big Sur und damit verbunden Safari 14. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die App im Rahmen des Software-Abos Setapp zu nutzen. Ansonsten kostet Swish wie gehabt 5 Euro und kann zuvor unverbindlich getestet werden.

Swish in Worten zu beschreiben, wird der App kaum gerecht. Aber das unten eingebettete Video präsentiert die Stärken der App kurz und knackig. Im Vordergrund steht das effektive Arbeiten dank eines Stapels zusätzlicher Trackpad-Gesten zur Fenster- und App-Verwaltung. Dabei könnt ihr ebenso Position und Größe festlegen, wie auch Anwendungen und Fenster schließen oder bildschirmfüllend anzeigen.

Der in Stuttgart ansäßige Entwickler betont, dass er besondere Sorgfalt bei der Integration in macOS walten lasse. So werden die Fenster nicht nur pixelgenau positioniert, um sich nahtlos in die Mac-Oberfläche zu integrieren, sondern berücksichtigen auch persönliche Dock-Einstellungen und unterstützen den Dunkelmodus von macOS.

Wenn ihr die App ausprobiert, werft unbedingt auch einen Blick in die zugehörigen Einstellungen. Hier bieten sich noch zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten.