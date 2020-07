iPad: „Nicht stören“ erlaubt konzentriertes Arbeiten

Seit iOS 12 bietet die Funktion „Nicht Stören“ die Möglichkeit, Anrufe, Hinweise und Mitteilungen stummzuschalten. Damit verbunden stehen umfangreiche Konfigurationsoptionen zur Verfügung, beispielsweise könnt ihr einen Zeitplan erstellen oder das Ganze für eine angenehme Nachtruhe mit der Schlafenszeit koppeln.

Die Ruhefunktion kann besonders auch auf dem iPad von Nutzen sein, nicht nur, wenn es um das Vermeiden von nächtlichen Störungen geht, sondern auch, wenn man mal in aller Ruhe ein Buch lesen will. Apple Deutschland will daher mit einem neuen Video besonders auch iPad-Nutzer auf die nicht allseits bekannten Einstellungen hinweisen.