SwiftUI-Test: MP3-Tagger für macOS Monterey

Mit Utai bietet der Entwickler Toto Minai einen MP3-Tagger an, mit dem er die Möglichkeiten von Apples neuer Benutzeroberfläche SwiftUI auslotet. Die im Beta-Stadium verfügbare App lässt sich dementsprechend ausschließlich mit macOS Monterey verwenden und richtet sich an Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm, die Zeit für die Pflege einer eigenen Musiksammlung aufbringen und dabei etwas experimentierfreudig sind.

