iPad mini soll im Herbst umfassend überarbeitet werden

Apple hat das iPad Air im Herbst vergangenen Jahres umfassend überarbeitet vorgestellt . Neben dem Fingerabdrucksensor in der Standby-Taste ist das Tablet jetzt in fünf verschiedenen Gehäusefarben, mit deutlich schnellerem Prozessor und verbesserter Bildschirmtechnik erhältlich. In ähnlichem Umfang soll auch das kommende Update für das iPad mini ausfallen, Apple dürfte das kleine Tablet dann zudem mit einem Prozessor der neuesten Generation bestücken.

Im Herbst soll sich wohl ändern. In der Premium-Version seines „Power On“-Newsletters schreibt Gurman, dass das iPad mini im Herbst die größte Aktualisierung seit seinem Erscheinen erhalten wird. Der von Gurman gewählte Vergleich mit dem iPad Air lässt davon ausgehen, dass die Home-Taste zugunsten eines Touch-ID-Sensors in der Standby-Taste wegfällt und das Tablet damit verbunden ein neues Gehäuse mit schmalen Bildschirmrändern und vielleicht auch neuen Farbvarianten erhält.

