„SWawi easy“: Neue Rechnungssoftware für den Mac

Mit SWawi easy bietet der Entwickler Marcel Altherr eine neue Rechnungssoftware für macOS an, die sich vor allem an Handwerker, Freelancer und kleinere Selbstständige richtet. Die App setzt auf Einmalkauf anstelle eines Abonnements, läuft nativ auf dem Mac und speichert Daten lokal.

Laut Entwickler wurde SWawi easy bewusst als einfach gehaltenes Rechnungsprogramm konzipiert, das sich ohne Handbuch oder umfangreiche Einarbeitung sofort verwenden lässt. Nach dem Eintragen der Firmendaten lassen sich direkt Rechnungen erstellen.

Tutorial „In 3 Minuten zur ersten Rechnung“

Unterstützt den ZUGFeRD-Standard für E-Rechnungen

Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von elektronischen Rechnungsformaten wie XRechnung und ZUGFeRD. Diese Standards werden durch neue gesetzliche Vorgaben zunehmend relevanter. Die Anwendung unterstützt laut Anbieter sowohl die Erstellung elektronischer Rechnungen als auch die Prüfung eingehender XRechnungen.

Für Nutzer in Österreich integriert die Software zusätzlich das dort verbreitete Format ebInterface 6.1 sowie landesspezifische Mehrwertsteuersätze.

SWawi easy unterstützt auch Feinheiten wie unterschiedliche Steuersätze innerhalb einer Rechnung, Teilzahlungen und Rechnungskorrekturen. Die Rechnungspositionen lassen sich entweder vorab anlegen oder direkt als Freitext erfassen.

Die fertigen Rechnungen lassen sich als PDF speichern, drucken oder per E-Mail verschicken und können mit einem eigenen Logo versehen werden. Ausgestellte Rechnungen werden laut Entwickler revisionssicher gespeichert und können anschließend nicht mehr verändert oder gelöscht werden. Zudem wird der Datenbestand der App täglich automatisch gesichert.

Kostenlose Testversion für zehn Rechnungen

SWawi easy wird derzeit zum Einführungspreis von 24,99 Euro angeboten. Nach Angaben des Entwicklers soll der reguläre Preis später auf einmalig 34,99 Euro steigen.

Vor dem Kauf lässt sich die Software mit bis zu zehn Rechnungen kostenlos testen. Wenn man die App anschließend kaufen und weiterverwenden möchte, bleiben sämtliche zuvor eingegebene Daten wie bereits angelegte Kunden oder Artikel erhalten.