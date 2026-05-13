Bartender Pro bietet Zusatzfunktionen als Abo an

Um die Menüleisten-Verwaltung Bartender war es nach dem schlecht kommunizierten Besitzerwechsel vor zwei Jahren eher ruhig gewesen. Nun haben die neuen Eigentümer ihre Pläne für die weitere Entwicklung der App vorgestellt. Bartender wird künftig in zwei Ausführungen angeboten. Neben der Standardvariante ist ab sofort auch eine Pro-Version von Bartender erhältlich. Diese lässt sich entweder für 12,78 Euro im Jahr oder als Einmalkauf für 68,18 Euro nutzen.

Die Entwickler von Bartender betonen, dass für bestehende Nutzer alles beim Alten bleibt. Wer die App lediglich zur Menüleistenverwaltung nutzen möchte, könne sie unverändert verwenden. Die Standardversion soll weiterhin reguläre Updates und die bekannten Funktionen erhalten, ohne dass Nutzer ein Abonnement abschließen müssen.

Neue Funktionen rund um die Notch

Mit der neuen Pro-Version wollen die Entwickler die Anwendung in Anlehnung an die Menüleistenverwaltung um weitere Funktionen erweitern. Im Mittelpunkt steht dabei zunächst die Displayaussparung „Notch“. Zum Start von Bartender Pro wird hier über den Leistungsumfang der Standardversion hinaus eine Funktion namens „Top Shelf“ eingeführt. Der Bereich rund um die Notch dient dabei als zusätzliche Fläche für Widgets und Schnellfunktionen. Dort sollen sich unter anderem Wetterinformationen, Kalenderansichten, Musiksteuerungen und Statushinweise anzeigen lassen.

Darüber hinaus unterstützt Top Shelf eine Zwischenablage-Verwaltung, Dateiablage sowie AirDrop-Funktionen. Live-Aktivitäten zeigen Hinweise zu laufenden KI-Prozessen, Terminen oder anderen Hintergrundaktivitäten direkt im oberen Bildschirmbereich an. Die Entwickler orientieren sich dabei erkennbar an Funktionen, die wir bereits vom iPhone kennen.

Funktionen auch von anderen Apps bekannt

Die neuen Bartender-Entwickler springen damit auf den Zug zahlreicher zum Teil speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelter Mac-Apps auf, die oft jedoch deutlich günstiger oder gar kostenlos angeboten werden.