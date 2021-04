Surface-Werbung: Microsoft nimmt erneut das iPad Pro aufs Korn

Mit der Video-Veröffentlichung „Surface Pro 7: Still the Better Choice“ knüpft Microsoft an seinen im Januar veröffentlichten, „The Better Choice“ genannten Video-Vergleich zwischen dem Surface Pro 7 und dem iPad Pro an.

Der Hersteller will uns weiterhin davon überzeugen, dass sein Surface-Tablet im Vergleich zum iPad Pro die bessere Wahl ist und die Leistung eines Notebooks mit der Benutzerfreundlichkeit eines Tablets kombiniert.

Wie immer pickt sich Microsoft für den Vergleich gezielt Ausstattungsmerkmale heraus, bei denen Surface gegenüber dem iPad punkten kann. Im aktuellen Fall sind dies der integrierte Ständer, die abnehmbare Tastatur sowie die unterschiedlichen vorhandenen Anschlüsse.

Auf YouTube kommt auch das neue Microsoft-Video wieder vergleichsweise schlecht an. Die negativen Bewertungen überwiegen deutlich und die Kommentarfunktion hat der Hersteller vorsorglich von Beginn an deaktiviert.