Apple Music TV jetzt in 3 englischsprachigen Ländern

Mit Apple Music TV hat Apple im vergangenen Jahr in den USA sein eigenes „Musikfernsehen“ gestartet. Auf dem für Abonnenten von Apple TV verfügbaren Kanal laufen rund um die Uhr zumeist aktuelle Musikvideos, ergänzt von Interviews und vereinzelten Live-Auftritten. Mit der Bereitstellung des Angebots in Großbritannien und Kanada macht Apple nun den ersten Schritt in Richtung eines flächendeckenden Angebots von Apple Music TV.

Dem Apple-Blog 9to5Mac zufolge wird das neue Angebot in Großbritannien von einem besonderen Fokus auf Songs britischer Künstler begleitet, darunter Dua Lipa und Ed Sheeran. Der US-Start im vergangenen Jahr hat im Oktober den Start der Bruce-Springsteen-Doku „Letter To You“ eingerahmt.

Wann sich Apple Music TV auch auf dem europäischen Festland blicken lässt, bleibt derzeit offen. Wegen uns kann dies gerne ein Weilchen dauern, wichtiger wäre es, endlich die Musik-App auf dem Mac in Sachen Funktionsumfang und Performance an die iOS-Version anzugleichen. Die Musik-App erinnert auf dem Mac weiterhin zu weiten Teilen an eine schlecht funktionierende Webseite.

Auch die Integration von Apple Music TV wird in den USA von Kritik begleitet. So müssen Nutzer den Sender in der Regel suchen und haben keine Möglichkeit, das Angebot als Favorit oder dergleichen für den Schnellzugriff zu markieren.