Supreme Court: Apple darf Umsatzbeteiligung einfordern

Im nach wie vor laufenden Rechtsstreit zwischen Apple und dem Spiele-Publisher Epic hat sich heute der höchste US-Gerichtshof zu Wort gemeldet und entschieden, dass Apple die etablierten Bezahl-Verfahren und -Richtlinien des hauseigenen Software-Kaufhauses unverändert weiter einsetzen darf.

The US Supreme Court let Apple keep its App Store payment rules in place for the time being, rejecting an Epic Games request that would have let developers start directing iPhone users to other payment options https://t.co/tHH10dW6el pic.twitter.com/O4UP5iYb4w

— Bloomberg (@business) August 9, 2023